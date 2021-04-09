Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin. Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin bazı hakları bulunuyor. Genel Sağlık Sigortası bu haklar kapsamında yer alıyor. Değişiklik yapılmadan önce lise veya üniversiteden mezun olanlar ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edemiyordu. Şu an 2 yıl boyunca muafiyet getirildi. Fakat yaş şartına dikkat edilmesi gerekiyor. Lise için 20, üniversite için 25 yaşı sınır olarak belirlendi. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.