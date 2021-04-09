HaberlerGaleriGenç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...
Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, eğitim uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Üniversiteler yaz döneminde mezunlarını verecek. Yeni mezun gençlerin iş bulana kadar bazı hakları bulunuyor. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS). 10 Şubat 2016'da, üniversiteden yeni mezun olanlara 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. Yapılan düzenleme hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:25Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 18:25