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Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren düzenleme yapıldı. Koronavirüs salgını etkisini sürdürürken, eğitim uzaktan eğitim şeklinde devam ediyor. Üniversiteler yaz döneminde mezunlarını verecek. Yeni mezun gençlerin iş bulana kadar bazı hakları bulunuyor. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS). 10 Şubat 2016'da, üniversiteden yeni mezun olanlara 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. Yapılan düzenleme hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:25 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 18:25
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Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...

Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin. Üniversiteden yeni mezun olan gençlerin bazı hakları bulunuyor. Genel Sağlık Sigortası bu haklar kapsamında yer alıyor. Değişiklik yapılmadan önce lise veya üniversiteden mezun olanlar ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edemiyordu. Şu an 2 yıl boyunca muafiyet getirildi. Fakat yaş şartına dikkat edilmesi gerekiyor. Lise için 20, üniversite için 25 yaşı sınır olarak belirlendi. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...

Yeni mezun gençlerin iş bulana kadar bazı hakları var. Bunlardan biri de Genel Sağlık Sigortası (GSS). 10 Şubat 2016'da, üniversiteden yeni mezun olanlara 2 yıl boyunca prim muafiyeti getirildi. Bu değişiklik yapılmadan önce liseden ya da üniversiteden mezun olan gençler mezuniyet sonrasında ebeveynleri üzerinden sağlık hizmeti almaya devam edemiyorlardı.

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Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...

YAŞ SINIRI VAR

Burada, yaş sınırı ve eğitime devam etme koşulu nedeniyle gençlerin gelir testine girerek GSS primini yatırması gerekiyordu. Değişiklik sonrasında söz konusu gençlere için iki yıllık süreyle GSS prim muafiyeti getirildi.

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Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...

İki yıllık muafiyet uygulamasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta yaş. Buna göre; muafiyetin uygulandığı süre boyunca lise mezununun 20 yaşını, üniversite mezununun 25 yaşını geçmesi durumunda muafiyet iki yıl şeklinde değil, yaş sınırı geçilinceye kadar geçerli oluyor.

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Genç, yaşlı herkesi ilgilendiriyor! 24 ay boyunca devlet ödüyor! Yaş sınırına takılmamak için acele edin...

BU YIL MEZUNLAR

Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, bu yıl haziran ayında liseden mezun olduğunda 19 yaşında olan bir genç iki yıl değil bir yıl parasız sağlık hizmeti alabilecek.