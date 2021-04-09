Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...

Yaklaşık 13 milyon emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Bankalar şaha kalktı tek tek duyurdu. Ödemeler 1750 TL'ye kadar çıkarıldı. Emekli, dul ve yetim bütün vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, YapıKredi ve diğer bankalar açıkladı. Bankalar adeta birbiriyle yarışıyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Ayrıca bankalar emeklilere çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı gibi imkanlar emeklileri bekliyor. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar ve ücretleri...