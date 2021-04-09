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Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...
Milyonlarca emekli, dul ve yetimi ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bankalar bu dönemde adeta şaha kalktı. Ödemelerden bütün emekliler yararlanabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. 2021 yılında emeklilere ödenen promosyonlarda 1.750 TL'ye kadar artış yaşandı. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...
Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:03
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