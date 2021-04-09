09 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...

Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...

Milyonlarca emekli, dul ve yetimi ilgilendiren son dakika gelişmeler yaşanıyor. Bankalar bu dönemde adeta şaha kalktı. Ödemelerden bütün emekliler yararlanabiliyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Denizbank, gibi bankalar, maaşa göre en az 500, 625, 750 lira öderken; yüksek promosyon vaat eden kampanyalar son dönemde arttı. 2021 yılında emeklilere ödenen promosyonlarda 1.750 TL'ye kadar artış yaşandı. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar...

Giriş Tarihi: 09.04.2021 18:03
  • 1
  • 9
Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...

Yaklaşık 13 milyon emeklinin beklediği müjdeli haber geldi. Bankalar şaha kalktı tek tek duyurdu. Ödemeler 1750 TL'ye kadar çıkarıldı. Emekli, dul ve yetim bütün vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, TEB, YapıKredi ve diğer bankalar açıkladı. Bankalar adeta birbiriyle yarışıyor. Yeni emekli olan vatandaşlar da promosyon ödemelerinden yararlanabilecek. Ayrıca bankalar emeklilere çeşitli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Tüm ATM'lerden para çekme, ücretsiz havale-EFT, kredi kartı aidat muafiyeti, kredi ve mevduata özel faiz oranı gibi imkanlar emeklileri bekliyor. İşte, en yüksek promosyon ödemesi yapan bankalar ve ücretleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...

HANGİ BANKADAN NE KADAR ÖDEME GELİYOR?

Emekli maaş müşterisi olmak için kendilerine en uygun bankaya giderek 3 yıllık taahhütname veren vatandaşlar için bankalar tarafından promosyon ödemesi veriliyor. Her banka adeta yarışa girerek 2550 TL ye varan artışlar ile ödemeler veriyor. Bu anlarda vatandaşlar bankalar arasında bir araştırma yaparak kendilerine en uygun olanı tercih etmeye çalışıyor.

  • 3
  • 9
Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...

Maaşlara göre verilen ödeme miktarı;

Maaşları 1500 TL olan vatandaşlar için verilen ödeme 850 TLMaaşları

1500 ila 2500 TL arasında olanlar için 1050 TL

Maaşları en az 2500 TL olanlar için 1250 TL promosyon ödemesi veriliyor.

  • 4
  • 9
Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...

KİMLER PROMOSYON ÖDEMESİ ALABİLİR?

Bankalara şu ana kadar taahhüt vermeyenler, taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar promosyon ücretlerine 2021 zammı gelip gelmediğini öğrenmek istiyorlar. Bunun için çok sayıda araştırma yapılırken merakla beklenen açıklamalar bankalar tarafından ardı ardına geldi.

  • 5
  • 9
Bankalar şaha kalktı! SSK, Bağ-Kur emeklilerinin beklediği zam geldi! 1750 TL'ye kadar...

Emekli maaş miktarlarına göre 500 TL, 625 TL ve 750 TL olarak ödenen promosyon ödemelerini herhangi bir ek şart talep etmeden 1.600 TL'ye kadar yükselten bankalar bulunuyor. Ayrıca kampanyalarla beraber emekli promosyanları yine bazı bankalarda 2.550 TL'ye kadar çıkabiliyor.