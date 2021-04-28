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Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...

Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla beklerken, bayram ikramiyesine gelen zam ile birlikte çifte bayram yaşıyor. Bayram ikramiyesi ve temmuz zammının yanı sıra ek ödeme, seyyanen zam, 3 maaş avans ve intibak zammı ile ilgili son gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Gelirlerinde artış görmek isteyen emekliler taleplerini açıkladı. Bu talepler hayata geçirilirse milyonlarca emeklinin kazancı artacak. İşte emeklilerin seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak ve 3 maaş avans talebiyle ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 16:31
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Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...

Bayram ikramiyesi, ek ödeme ve temmuz zammı ile gelirlerinde artış yaşayan emeklilerin bazı talepleri bulunuyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlara yüzeli zamlar yerine seyyanen zam yapılmasını, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için de intibak düzenlemesi yapılmasını, ek ödeme oranının artırılmasını talep ediyor. Bunların yanısı sıra aile yardımı gibi ödemeler de gündemdeki yerini koruyor. İşte emeklilerin talepleri ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...

İKRAMİYEYE ZAM TALEBİ HAYATA GEÇİRİLDİ! ARTIŞ OLACAK

Emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL oldu. AK Parti MKYK toplantısı sonrasında gazetecilerin "Emeklilere bayram ikramiyesinin bin 500 lira gibi bir rakam konuşuluyor" şeklindeki sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Öyle bir şey yok. Ben ne dedim? 1.000 + enflasyon. Büyük ihtimalle enflasyon 85 gibi oluyor, bunu inşallah 100'e tamamlayacak, inşallah 1.100 olarak yapacağız. Bunu da Meclis'e değil, bir kararname ile göndereceğiz. Vakit kaybetmeden süratle bayrama yetiştireceğiz"

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Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞINA SEYYANEN ZAM TALEBİ

Ocak-Temmuz dönemlerinde enflasyon oranına göre emeklilerin maaşlarına zam yapılıyor. Emekliler aylıklara yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam yapılmasını talep ediyor. Ancak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin seyyanen zam talebi hakkında henüz bir gelişme yaşanmadı.

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Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...

MEMUR EMEKLİLERİNE SEYYANEN ZAM

2021 Temmuz ayında memurlar ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 3 artış ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de ilk 6 aylık enflasyon oranında zam alacak.

Zam oranlarının yanı sıra memur ve emekliler için seyyanen zam talepleri geliyor.

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Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...

Ağustos'taki toplu sözleşmenin hazırlıklarını da yapan Memur-Sen'in Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kamu görevlilerine yönelik teşvik paketi çağrımıza, 400 lira seyyanen zam ve yüzde 5 peşin enflasyon farkı tekliflerimize olumlu cevap verilmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Araştırma Müdürü Namık Tan da "Aylıklara seyyanen zam yapılması, emeklilerde bir beklentiye dönüşmüş durumdadır" değerlendirmesini yaptı.