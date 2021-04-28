HaberlerGaleriGelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...
Gelirlere artış müjdesi! SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak, 3 maaş avans...
Milyonlarca emekli temmuz zammını heyecanla beklerken, bayram ikramiyesine gelen zam ile birlikte çifte bayram yaşıyor. Bayram ikramiyesi ve temmuz zammının yanı sıra ek ödeme, seyyanen zam, 3 maaş avans ve intibak zammı ile ilgili son gelişmeler de gündemdeki yerini koruyor. Gelirlerinde artış görmek isteyen emekliler taleplerini açıkladı. Bu talepler hayata geçirilirse milyonlarca emeklinin kazancı artacak. İşte emeklilerin seyyanen zam, Temmuz zammı, intibak ve 3 maaş avans talebiyle ilgili son gelişmeler...