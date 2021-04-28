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Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteklemesi için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Bakan Pekdemirli tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." İfadeleri kullanılmıştı. Ödemelerden yararlanacak vatandaşların sorgulamaları sürüyor. İşte, 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 18:23 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 18:23
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Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı destekleri yattı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvancılıkla uğraşacak kişilere ödenen buzağı destekleme ödemelerinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Bakanlık tarafından gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün saat 17.00 itibarıyla besicilerimizin hesabına yatırıyoruz." dedi.

Bakan Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılık destek ödemesine ilişkin bilgi verdi.

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Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

Buzağı desteği kapsamında, (2020 yılı 1. dönem) 676 bin yetiştiriciye 3 milyon 314 bin 449 baş buzağı için 1 milyar 436 milyon 856 bin 835 lira, manda desteği kapsamında (2020 yılı) 10 bin 449 yetiştiriciye 82 bin 303 baş dişi manda için 24 milyon 42 bin 550 lira ve malak desteği çerçevesinde (2020 yılı 1. dönem) 8 bin 253 yetiştiriciye 29 bin 326 baş malak için 7 milyon 636 bin 350 lira destek ödemesi yapılacağını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

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Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

"1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün saat 17.00 itibarıyla besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."

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Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR?

4 ay ve üzeri buzağılar için hayvan başına ödenecek destek miktarı : 370 TL

Soy kütüğüne kayıtlı buzağılar için hayvan başına ödenecek destek miktarı : 175 TL olacaktır.