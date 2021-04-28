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Buzağı desteklemesi için kritik tarih... 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...
2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Buzağı desteklemesi için gözler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. Bakan Pekdemirli tarafından gelen son dakika açıklamasına göre, "1 milyar 468 milyon 535 bin 735 liralık hayvancılık destek ödemesini bugün besicimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı bereketli olsun." İfadeleri kullanılmıştı. Ödemelerden yararlanacak vatandaşların sorgulamaları sürüyor. İşte, 2021 buzağı destekleri ne zaman verilecek? Manda, malak, buzağı...
Giriş Tarihi: 28.04.2021 18:23Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 18:23