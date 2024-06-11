Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?

Hükümet, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir adım atıyor. Yeni torba yasada, gelire göre doğal gaz desteği sağlanması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü bu düzenleme sayesinde, dar gelirli vatandaşlar doğal gaz faturalarının tamamını ödemek zorunda kalmayacak. Peki, gelire göre doğal gaz desteği nasıl uygulanacak? İşte merak edilen detaylar...