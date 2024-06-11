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Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği bitti mi?

Hükümet, dar gelirli vatandaşlar için önemli bir adım atıyor. Yeni torba yasada, gelire göre doğal gaz desteği sağlanması planlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü bu düzenleme sayesinde, dar gelirli vatandaşlar doğal gaz faturalarının tamamını ödemek zorunda kalmayacak. Peki, gelire göre doğal gaz desteği nasıl uygulanacak? İşte merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:52 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 06:54
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Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği ne zaman bitiyor?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan 2023'te müjdelediği 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması, 1 Mayıs 2024 itibarıyla sona erdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu süreçte dar gelirli vatandaşlar için doğal gaz kullanımında gelire göre kademeli fiyat düzenlemesi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni düzenlemenin detayları merakla bekleniyor.

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Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği ne zaman bitiyor?

Dar Gelirliye Fatura Desteği Geliyor!

1 Mayıs'ta sona eren 25 metreküp ücretsiz doğal gaz uygulaması sonrası hükümet yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli vatandaşlar için doğal gaz fatura desteği üzerinde çalışıyor.

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Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği ne zaman bitiyor?

Gelire Göre Kademeli Fiyatlandırma!

Yeni düzenlemeyle birlikte doğal gaz fiyatları, hane geliri göz önünde bulundurularak belirlenecek. Belirli bir gelir seviyesinin altında olan vatandaşlar faturanın tamamını ödemeyecek, sübvanse edilen kısım Hazine tarafından karşılanacak.

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Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği ne zaman bitiyor?

Gelir seviyesi belirlenen düzeyin üzerinde olanlar için ise doğal gaz fiyatı kademeli olarak artacak.

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Gelire göre doğalgaz desteği nedir, şartları neler? Dar gelirliye fatura desteği geliyor! 25 metreküp doğalgaz desteği ne zaman bitiyor?

İndirim Faturada Değil, Ödeme Sırasında!

Yapılan çalışmalara göre, faturada indirim görünmeyecek. Sübvanse edilen kısım ödeme sırasında devreye girecek. Böylece dar gelirli vatandaşlar, daha düşük bir tutar ödeyerek doğal gaz faturalarını kapatabilecek.