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Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay! Asgari ücrette 5 alternatif çalışma!

Asgari ücrette 5 formül! 2022 asgari ücret hesaplamasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çalışanların gelirlerinin yükselmesi için vergi düzenlemesinden prim desteğine kadar birçok formül masaya yatırılıyor. Yeni asgari ücrette görüşmeler 1 Aralık itibariyle başlayacak ancak görüşmelerin yıl sonuna kalmadan bitirilmesi hedefleniyor. Böylelikle işçiler Ocak ayında rahat bir nefes alabilecek. İşte; 2022 asgari ücretle ilgili son detaylar!

Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:01
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Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay! Asgari ücrette 5 alternatif çalışma!

Asgari ücrette 5 alternatif gündemde! 2022 asgari ücrette gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülleri masaya yatırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, ilk zam görüşmelerinde sonuca gitmeyi hedeflediklerini söyledi. Bu açıklamaya göre zam pazarlıklarının yıl sonuna kalması beklenmiyor. 2022'de asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin detaylar da ortaya çıkıyor. Asgari ücret için belirlenen 5 formüle göre; işçilerin geliri artacak ve maaşlar enflasyona ezdirilmeyecek. İşte; asgari ücrette son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay! Asgari ücrette 5 alternatif çalışma!

Çalışma Bakanı Vedat bilgin asgari ücrette desteğin doğrudan işçiye verileceğini ve gelir vergisiyle ilgili alternatif çalışmalar yapıldığını söyledi.

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Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay! Asgari ücrette 5 alternatif çalışma!

Yeni ücretin Aralık ayının ilk haftasında tamamlanacağını belirten Bilgin yapılacak desteklerle ilgili de bilgi verdi. Buna göre destek direkt işçiye yapılacak, vergi konusunda da alternatifler değerlendirilecek.

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Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay! Asgari ücrette 5 alternatif çalışma!

DESTEK ÖDEMESİ ARTIRILACAK

5510 sayılı yasanın geçici 85. Maddesi gereğince 2021 yılı için her sigortalı için işverenlere 75 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu destek İşsizlik Sigortasından karşılanıyor.

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Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay! Asgari ücrette 5 alternatif çalışma!

Bu desteğin artırılarak direkt işçiye ödenmesi söz konusu. Böylece daha önce 150 liraya kadar uygulanan bu destek işçi için seyyanen bir zam olarak maaşına yansıtılabilir.