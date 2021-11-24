HaberlerGaleriGelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay! Asgari ücrette 5 alternatif çalışma!
Gelir vergisi, destek ödemesi, prim, AGİ formülü! 2022 asgari ücrette dikkat çeken detay! Asgari ücrette 5 alternatif çalışma!
Asgari ücrette 5 formül! 2022 asgari ücret hesaplamasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çalışanların gelirlerinin yükselmesi için vergi düzenlemesinden prim desteğine kadar birçok formül masaya yatırılıyor. Yeni asgari ücrette görüşmeler 1 Aralık itibariyle başlayacak ancak görüşmelerin yıl sonuna kalmadan bitirilmesi hedefleniyor. Böylelikle işçiler Ocak ayında rahat bir nefes alabilecek. İşte; 2022 asgari ücretle ilgili son detaylar!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 09:01Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 09:01