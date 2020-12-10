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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Gelir testi başvurusu e-devlet | Genel Sağlık Sigortası başvuru | Milyonlarca kişiye güzel haber! Borçlar silinecek Gelir testi başvurusu e-devlet | Genel Sağlık Sigortası başvuru | Milyonlarca kişiye güzel haber! Borçlar silinecek Gelir testi başvurusu e-devlet | Genel Sağlık Sigortası başvuru | Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Genel Sağlık Sigortası'nda önemli gelişmeler yaşanıyor. Hükümet, 31 Mart 2021'e kadar gelir testi yaptıran ve geliri asgari ücretin üçte birin altında olan vatandaşların borçlarını silecek. İşte önemli gelişmenin tüm detayları... Giriş Tarihi: 10.12.2020 08:49 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:00
Hükümet, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açtı. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Primlerini devlet ödeyecek. Örneğin, 6 bin 374 lira GSS prim borcu olan, peşin ödemede 3 bin 344 lira gecikme cezası ve zammından kurtulacak.
GELİR TESTİNİ YAPTIRANIN BORCU SİLİNİYOR PRİMİ DEVLET ÖDÜYOR
Milyonları ilgilendiren GSS borçlarına ilişkin yapılandırma ile ilgili merak edilen soruları Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanvekili İsmail Yılmaz yanıtladı.
Yapılandırma kanunu uyarınca, daha önce hiç gelir testi yaptırmamış olanlara 31 Mart 2021 tarihine kadar testi yaptırması gerekiyor. GSS prim borcunun anapara miktarını 31 Nisan 2021 tarihine kadar istedikleri gibi (peşin, taksit halinde, parça parça) ödeme imkânı bulunuyor.
GECİKME CEZASI VE ZAMMIN TAMAMI SİLİNECEK
Bu tarihe kadar anapara borcunun tamamının ödenmesi durumunda düzenlemede yer alan son dakika detaylarına göre borca ilişkin gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırma hakkı, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçlara sağlanacak.