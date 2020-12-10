Hükümet, Genel Sağlık Sigortası prim borcu bulunan 4 milyon vatandaş için de yeni bir sayfa açtı. Buna göre 31 Mart 2021 tarihine kadar gelir testi yaptırıp da geliri asgari ücretin üçte birinin (bu yıl için 981 lira) altında olanların bütün borçları silinecek.