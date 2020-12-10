Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi milyonlarca haneye 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. İlk iki faz ödemelerinin ardından 3. faz için e-Devlet aracılığıyla başvuru alınıyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar...