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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Devletten 1000 TL destek devam ediyor! e-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? Devletten 1000 TL destek devam ediyor! e-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir?
İhtiyaç sahibi ailelere devletten 1000 TL destek devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal destek için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Sosyal destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını araştırıyor. Peki, e-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.12.2020 11:25 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 11:38
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını sonrası ihtiyaç sahibi milyonlarca haneye 1000 TL sosyal yardım ödemesi yapılmıştı. İlk iki faz ödemelerinin ardından 3. faz için e-Devlet aracılığıyla başvuru alınıyor. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, e-Devlet 1000 TL pandemi yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 1000 TL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.
Yapılan açıklamaya göre, online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, T.C. Kimlik numarasının son rakamı
0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek PANDEMİ YARDIM BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN... BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.
1000 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?
1000 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise PTT aracılığıyla ödeme yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
Yeni bin liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvuracak. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek hane başına ödenecek.