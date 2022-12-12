Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

*En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,