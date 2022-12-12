12 Aralık 2022, Pazartesi
Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İlanın duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. GİB personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olmaları gerekmekte. Peki GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:29
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11