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Haberler Galeri Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) personel alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. İlanın duyurulmasıyla birlikte vatandaşlar başvuruların ne zaman başlayacağını öğrenmeye çalışıyor. GİB personel alımı ilanına başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların Gelir İdaresi Başkanlığı'nın "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olmaları gerekmekte. Peki GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:23 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 12:29
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Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?

GİB personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor sorusunun cevabı araştırılıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde kariyer sahibi olmak isteyen adaylar ilanın detaylarını araştırıyor. 2 bin Gelir Uzman Yardımcısının alınacağı personel alımına başvurular ocak ayında başlayacak. İşte GİB 2 bin personel alımı ilanına dair merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?

GİB 2 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Başvurular, 10 Ocak 2023 Salı günü başlayıp, 19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 17.30'da sona erecek. Başvurular, adayların http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kayıt olarak, sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle yapılacak. Posta yoluyla gelen başvurular kabul edilmeyecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?

SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Giriş sınavının yazılı bölümü 19 Şubat 2023 Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile söz konusu adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, yazılı sınav tarihinden en az 10 gün önce Başkanlığımız internet sitesinde (www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

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Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?

BAŞVURU ŞARTLARI

*657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,

*En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak,

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Gelir İdaresi Başkanlığı 81 ilde personel alımı yapıyor! GİB 2 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Şartları neler, kimler başvurabilir?

*01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

*Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,