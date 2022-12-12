AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?

Brent petrolün 80 doların altına düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geldi. Cuma günü 77,48 dolara kadar yükselen petrol, yeni haftaya 76,66 dolardan başladı. Geçtiğimiz hafta benzinde uygulanan indirim sonrası akaryakıtta yeni indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durumu yazımızda ele aldık. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu? İşte haberin detayları...