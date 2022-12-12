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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?

Brent petrolün 80 doların altına düşmesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarında indirim haberleri peş peşe geldi. Cuma günü 77,48 dolara kadar yükselen petrol, yeni haftaya 76,66 dolardan başladı. Geçtiğimiz hafta benzinde uygulanan indirim sonrası akaryakıtta yeni indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında son durumu yazımızda ele aldık. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022 12:59
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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?

Akaryakıt fiyatlarında son 2 haftada 11'inci fiyat değişikliği yaşandı. Son olarak 10 Aralık Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 75 kuruşluk indirim uygulandı. Akaryakıtta rüzgar tersine dönerken, güncel fiyat listesi araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Yeni bir indirim gelip gelmeyeceğini merak eden vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, benzin, motorin ve LPG'ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?

12 ARALIK AKARYAKIT LİTRE FİYATI KAÇ TL OLDU?

İşte 12 Aralık Pazartesi güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?

12 Aralık İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 17.43 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 21.12 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.57 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?

12 Aralık Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 17.62 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.22 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.83 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM: Benzin, motorin ve LPG’ye indirim var mı? 12 Aralık akaryakıt litre fiyatı kaç TL oldu?

12 Aralık İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 17.63 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 21.35 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.58 TL