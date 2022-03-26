Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?

Engelliler bayram ikramiyesi alacak mı? Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinin engellilere de verilmesi talep ediliyor. Bu gelişmelerin ardından son dakika açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Peki, engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte cevaplar...