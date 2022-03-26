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Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?

Engelliler bayram ikramiyesi alacak mı? Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinin engellilere de verilmesi talep ediliyor. Bu gelişmelerin ardından son dakika açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Peki, engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2022 16:54
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Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?

Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyelerine çevrildi. SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilen bayram ikramiyesinin engelli yardımı alanlara da verilmesi talep ediliyor. Peki, engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?

ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Bu yıl engellilere bayram ikramiyesi verilip verilmeyeceği konusunda resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?

BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Geçtiğimiz yıl 1.000 liradan 1.100 liraya çıkarılan bayram ikramiyesinde bu yıl bir artış daha yapılması bekleniyor. Enflasyon oranında artış, yeniden değerleme oranı, asgari ücret artış oranı ve asgari ücret tutarında ödeme yapılması gibi formüller üzerinde duruluyor. Bayram ikramiyesi artışı ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

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Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNDEN YARARLANACAK?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek.

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Engellilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ramazan ve Kurban Bayramı için engelliler bayram ikramiyesi alacak mı?

KESİNTİ YAPILAMIYOR

Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler haczedilemiyor.