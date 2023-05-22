22 Mayıs 2023, Pazartesi
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
"Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 Ocak zammıyla birlikte evde bakım aylığı 4 bin 337 TL'ye yükseltildi. Aile Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere ödenen maaşlar hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bu ödemelerden faydalanan kişiler, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi sorguluyor. Peki, Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramyiesi kimlere verilecek? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 11:23
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