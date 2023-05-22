Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı bayram ikramiyesi 2023! Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Aile Bakanlığı tarafından ödenen maaşlar hakkında detaylar araştırılıyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan kişilere her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Öte yandan bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, hangi tarihte?