22 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

"Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 2023 Ocak zammıyla birlikte evde bakım aylığı 4 bin 337 TL'ye yükseltildi. Aile Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç, engelli ya da yaşlı kişilere ödenen maaşlar hakkında detaylar sorgulanmaya başladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bu ödemelerden faydalanan kişiler, ikramiyelerin hesaplara yatacağı tarihi sorguluyor. Peki, Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı ikramyiesi kimlere verilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2023 11:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 11:23
  • 1
  • 18
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı bayram ikramiyesi 2023! Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala Aile Bakanlığı tarafından ödenen maaşlar hakkında detaylar araştırılıyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve engelli kişileri bakmakla yükümlü olan kişilere her ay düzenli bir şekilde ödenen evde bakım maaşları e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor. Öte yandan bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Peki, evde bakım maaşı Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek mi, hangi tarihte?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM MAAŞI ALANLARA KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran-1 Temmuz tarihine denk geliyor. Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ödemelere ilişkin detaylar geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

  • 3
  • 18
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

2023 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 memur ve emekli maaş zam oranlarının belli olmasıyla birlikte, memur maaş katsayısına göre belirlenen evde bakım maaşlarında da artış yaşanacak..

  • 4
  • 18
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Buna göre; 2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı 2023 yılında yeni tam tutarıyla birlikte 4 bin 336 TL olarak ödenecek..

  • 5
  • 18
Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı, verilecek mi? Evde bakım maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

EVDE BAKIM AYLIĞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

-Gelir kriterlerinin uygun olması,
-Bakıma muhtaçlık kriteri,
-Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.