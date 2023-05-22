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Haberler Galeri Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...

Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...

Asgari ücret için çalışmalara başlandı. 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak hesaplanan zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Ocak ayında yapılan zam düzenlemesi ile birlikte rekor kıran asgari ücretin temmuzda yeni bir rekora ulaşması bekleniyor. Zamlı maaşlar için 28 Mayıs sonrasına Başkan Erdoğan talimat verdi. Tek tek her senaryoya göre hesaplanan maaşlar netlik kazanırken 11.908 TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 10:31
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Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...

Asgari ücret için çalışmalara başlandı. 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak hesaplanan zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Ocak ayında yapılan zam düzenlemesi ile birlikte rekor kıran asgari ücretin temmuzda yeni bir rekora ulaşması bekleniyor. Zamlı maaşlar için 28 Mayıs sonrasına Başkan Erdoğan talimat verdi. Tek tek her senaryoya göre hesaplanan maaşlar netlik kazanırken 11.908 TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret, emekli ve memur Temmuz zammı için refah payı müjdesini verdi. Erdoğan, toplumun her kesiminin alım gücünün artırılacağının altını çizerken, hem enflasyon farkı hem de refah payı ile maaşların artacağını ifade etti.

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Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...

REFAH PAYI NEDİR?

Son dönemde sıklıkla duyduğumuz bu refah payı, enflasyon oranı üzerinde verilecek zam oranını ifade ediyor. Büyüme rakamlarıyla OECD ve G-20 ülkeleri arasında dikkat çeken Türkiye'nin ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları bu şekilde daha homojen bir şekilde tabana yayılacak.

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Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...

TEMMUZ ZAMMI 4 MADDE DE ŞEKİLLENECEK

*Enflasyon farkı ve refah payı ile maaşlar belirlenerek alım gücü yükseltilecek

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Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...

*Maaşlara vergi düzenlemesi yapılarak çalışanların gelirleri artırılacak