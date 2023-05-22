Asgari Ücrete temmuzda 4 maddeli ARTIŞ! %30-35-40 zamlı maaşlar netleşti! Net: 11.908, Brüt: 14.010 TL! Tablo şekillendi, her eve en az...

Asgari ücret için çalışmalara başlandı. 6 aylık enflasyon verisi baz alınarak hesaplanan zamlı maaşlar için geri sayım başladı. Ocak ayında yapılan zam düzenlemesi ile birlikte rekor kıran asgari ücretin temmuzda yeni bir rekora ulaşması bekleniyor. Zamlı maaşlar için 28 Mayıs sonrasına Başkan Erdoğan talimat verdi. Tek tek her senaryoya göre hesaplanan maaşlar netlik kazanırken 11.908 TL'ye ulaşması bekleniyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? Temmuzda asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 22.05.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 22.05.2023 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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