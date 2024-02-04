Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?

YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI

Bakan, depremin ardından 390 bin aileye ev verme, 40 bin iş yerini yeniden inşa etme ve 11 bin 500 müştemilatı tamir etme gibi büyük bir görevle karşı karşıya olduklarını belirtti. Şu ana kadar 200 binden fazla konutun ihalesinin yapıldığını ve inşaatların devam ettiğini açıkladı.

255 bin vatandaşın "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuruda bulunduğunu belirten Bakan, 15 bin vatandaşın kendi evlerini yapma sürecinde müracaat ettiğini ifade etti.

Bakan Özhaseki, altyapının zarar görmesi nedeniyle belediyelere 56 milyar lira hibe kaynak sağladıklarını dile getirdi.