04 Şubat 2024, Pazar
Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?
Başkan Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin birinci yılında, deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay ziyaretinin ardından şimdi sıra Gaziantep'te. İslahiye ilçesinde düzenlenecek törende, 10 bin 90 konutun hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek. Peki deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:57
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