04 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?

Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?

Başkan Erdoğan, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin birinci yılında, deprem bölgesindeki il ziyaretlerine devam ediyor. Hatay ziyaretinin ardından şimdi sıra Gaziantep'te. İslahiye ilçesinde düzenlenecek törende, 10 bin 90 konutun hak sahiplerine teslimi gerçekleştirilecek. Peki deprem konut kura sonuçları açıklandı mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:55 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:57
  • 1
  • 7
Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları ASİL-YEDEK İSİM TAM liste! 2+1, 3+1 daire...

Bakan Özhaseki, 3 Şubat Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay'da kura çekimini başladığını duyurdu. Özhaseki, "Pazar günü ise Gaziantep İslahiye'de olacağız. Daha sonraki salı günü, hem anma törenleri düzenleyerek hem de kura çekimi için Kahramanmaraş'ta bulunacağız" şeklinde açıklamada bulundu. Peki Gaziantep deprem konutları kura sonuçları açıklandı mı? İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları ASİL-YEDEK İSİM TAM liste! 2+1, 3+1 daire...

FELAKETİN BOYUTLARI

Bakan Özhaseki, 6 Şubat'taki ikiz depremin 11 ilde doğrudan etkilediğini, 14 milyon kişinin zarar gördüğünü ve 680 bin konut ile 170 bin iş yeri, depo, ahır gibi yerlerin hasar gördüğünü belirtti. Toplam hasarın 100 milyar doların üzerinde olduğunu ifade etti. Özhaseki, devletin felaketin ilk anından itibaren etkili bir refleks gösterdiğini ve AFAD'ın koordinasyonuyla hızla çalışmaların başlatıldığını söyledi.

  • 3
  • 7
Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları ASİL-YEDEK İSİM TAM liste! 2+1, 3+1 daire...

YENİDEN İNŞA ÇALIŞMALARI

Bakan, depremin ardından 390 bin aileye ev verme, 40 bin iş yerini yeniden inşa etme ve 11 bin 500 müştemilatı tamir etme gibi büyük bir görevle karşı karşıya olduklarını belirtti. Şu ana kadar 200 binden fazla konutun ihalesinin yapıldığını ve inşaatların devam ettiğini açıkladı.

255 bin vatandaşın "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne başvuruda bulunduğunu belirten Bakan, 15 bin vatandaşın kendi evlerini yapma sürecinde müracaat ettiğini ifade etti.

Bakan Özhaseki, altyapının zarar görmesi nedeniyle belediyelere 56 milyar lira hibe kaynak sağladıklarını dile getirdi.

  • 4
  • 7
Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları ASİL-YEDEK İSİM TAM liste! 2+1, 3+1 daire...

KURA ÇEKİMLERİ VE TESLİMATLAR

Bakan, dün Hatay'da başlayan kura çekimleriyle ilgili bilgi verirken, Pazar günü Gaziantep İslahiye'de olacaklarını ve sonraki günlerde Kahramanmaraş'ta anma törenleri düzenleyeceklerini ve kura çekimleri gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bakan, "Pazar günü de Gaziantep İslahiye'deyiz. Daha sonraki salı günü hem anma törenleri hem de yine kura çekimi için Kahramanmaraş'ta olacağız. Şanlıurfa, Adıyaman, her gün bir ilimizde kura çekerek vatandaşlarımıza evlerini vermeyi planladık. İnşallah gerçekleştirmiş olacağız. İki ay içerisinde tam 75 bin konutu hak sahiplerine veriyoruz. Her ayın sonuna kadar da özellikle nisan, mayıs aylarından başlayarak 15-20 bin civarında konutun teslimatını yapmış olacağız." şeklinde konuştu.

  • 5
  • 7
Gaziantep Deprem Konut Canlı KURA İZLE | 04 Şubat 2024 Gaziantep 10.350 kalıcı deprem konut kura sonuçları ASİL-YEDEK İSİM TAM liste! 2+1, 3+1 daire...

GAZİANTEP DEPREM KONUT KURA ÇEKİMİ

10 bin 350 kalıcı konutun kura çekimi ve anahtar teslim töreni, 4 Şubat 2024 Pazar günü saat 16.00'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Gaziantep'te gerçekleştirilecek.