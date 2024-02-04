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Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? Emekliye zamlı ikramiyenin detayları

Enflasyon artışı ve 11.68 oranındaki refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler için bu yıl ikramiye artışı da gündeme geldi. Artış için iki formül masada. Peki emekliler bu yıl kaç lira ikramiye alacak ve bu ödemeler ne zaman yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 04.02.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 10:26
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Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? Emekliye zamlı ikramiyenin detayları

Hükümet milyonlarca emekli için açıkladığı refah payı ödemeleri için hazırlık yaparken bu yılki bayram ikramiyelerini artırma konusunda da çalışmalar başladı.

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Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? Emekliye zamlı ikramiyenin detayları

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon artışı yüzde 37.57 oranında çıkmıştı. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon artışı olarak uygulanırken memurlar ve memur emeklileri için de fark oluşturdu.

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Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? Emekliye zamlı ikramiyenin detayları

Memurlar ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışı yüzde 15 eklendiğinde zam oranları yüzde 49.25 olmuştu.

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Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? Emekliye zamlı ikramiyenin detayları

MECLİS'TEN GEÇTİ

Hükümet SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de 11.68 puanlık refah payı ekleyerek zamları eşitlemiş ve tüm emeklilerin artış oranı yüzde 49.25'e çıkartılmıştı. Bu artışla ilgili yasal düzenleme de Meclis'ten geçti.

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Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? Emekliye zamlı ikramiyenin detayları

Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 hafta içinde fark ödemeleri yapılacak. Emekliler Temmuz'a kadar yüzde 49.25 oranındaki zamlı maaşlarını alırken aylıkları 10 bin liranın altında olanlara ayrıca seyyanen ödeme yapılacak.

Böylece en düşük maaş 10 bin lira olarak ödenecek.