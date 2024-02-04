Emekli ikramiyesi ne kadar oldu? Ne zaman ödenecek? Emekliye zamlı ikramiyenin detayları

Enflasyon artışı ve 11.68 oranındaki refah payı ile birlikte yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler için bu yıl ikramiye artışı da gündeme geldi. Artış için iki formül masada. Peki emekliler bu yıl kaç lira ikramiye alacak ve bu ödemeler ne zaman yapılacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları anlattı.