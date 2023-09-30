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Haberler Galeri Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!

Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!

Güneyşehir 2. Etap konut projesine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hak sahipliği için heyecanla bekledikleri kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyorlar. Konut kura başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi ve şimdi gözler 30 Eylül 2023 tarihine çevrildi. İşte Gazi Konut kura sonuçlarına ilişkin tüm merak edilen detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.09.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023 09:54
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Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!

Güneyşehir 2. Etap konut projesine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hak sahipliği için heyecanla bekledikleri kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyorlar. Konut kura başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi ve şimdi gözler 30 Eylül 2023 tarihine çevrildi. İşte Gazi Konut kura sonuçlarına ilişkin tüm merak edilen detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!

Güneyşehir 2. Etap konut kura çekimi heyecanı, 30 Eylül 2023 tarihinde saat 10:00'da Talat Özkarslı Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Bu önemli etkinlik noter huzurunda düzenlenecek ve spor salonunun 700 kişilik kapasitesi içerisinde gerçekleştirilecek. Ancak, spor salonuna giremeyen başvuru sahipleri için sevindirici bir haber var: Kura çekimi, GBB TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak, böylece tüm katılımcılar canlı yayın aracılığıyla heyecanı paylaşabilecekler.

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Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!

Bir diğer önemli bilgi ise 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin projeleri etkilediği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı deprem yönetmeliğine göre projelerin revize edildiği yönünde. Bu nedenle, projelerin m²'leri, fiyatları ve teslim tarihleri daha sonra açıklanacak, bu da başvuru sahipleri için merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor.

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Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!

Son olarak, kura sonucunda asil ve yedek listede ismi bulunmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedelleri, 30 Ekim 2023 tarihinden itibaren ödeme yaptıkları kartlara iade edilecek. Güneyşehir 2. Etap konut projesine başvuru yapmış olan herkes için bu tarih önemli bir referans olacak.

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Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!

Kura sonuçları açıklandığında tam liste haberimize eklenecektir