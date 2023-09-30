Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!

Bir diğer önemli bilgi ise 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremin projeleri etkilediği ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı deprem yönetmeliğine göre projelerin revize edildiği yönünde. Bu nedenle, projelerin m²'leri, fiyatları ve teslim tarihleri daha sonra açıklanacak, bu da başvuru sahipleri için merakla beklenen detaylar arasında yer alıyor.