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Gazi Konut kura sonuçları 2023 GBB TV | Güneyşehir 2. Etap ASİL-YEDEK kura tam isim listesi!
Güneyşehir 2. Etap konut projesine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, hak sahipliği için heyecanla bekledikleri kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla araştırıyorlar. Konut kura başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi ve şimdi gözler 30 Eylül 2023 tarihine çevrildi. İşte Gazi Konut kura sonuçlarına ilişkin tüm merak edilen detaylar...