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2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?
KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK burs sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından, burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri KYK bursu ne zaman yatar sorusuna yanıt arıyor. 2019-2020 döneminde eğitim alacak öğrencilere yatırılacak burslar için öğrencilerin E-Devlet sayfasına girerek taahhütname onay ekranı ile onay işlemini yapması gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere iki aylık ödeme yapılacak. Peki, KYK burs parası ne zaman yatacak? İşte yanıtı…
Giriş Tarihi: 21.11.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 01:48
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