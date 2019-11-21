21 Kasım 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?

KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK burs sonuçlarının geçtiğimiz hafta açıklanmasının ardından, burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri KYK bursu ne zaman yatar sorusuna yanıt arıyor. 2019-2020 döneminde eğitim alacak öğrencilere yatırılacak burslar için öğrencilerin E-Devlet sayfasına girerek taahhütname onay ekranı ile onay işlemini yapması gerekiyor. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere iki aylık ödeme yapılacak. Peki, KYK burs parası ne zaman yatacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.11.2019 01:47 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 01:48
  • 1
  • 10
2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?

KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu almaya hak kazanan binlerce öğrenci, KYK burs paralarının yatırılmasını bekliyor. Geçtiğimiz hafta sonu açıklanan sonuçlara göre, hangi öğrencilerin burs ya da kredi almaya hak kazandığı belli olmuştu. Sonuçların açıklanmasının ardından KYK bursu ne zaman yatar sorusuna yanıt aranıyor. KYK bursları ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır. İşte, KYK burs parası ne zaman yatacak sorusunun cevabı…

  • 2
  • 10
2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?

KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2019 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 500 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1000 lira, doktora öğrencileri için ise 1500 lira.

  • 3
  • 10
2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?

Burs/kredi miktarı ocak ayından itibaren lisansta aylık 550 lira, yüksek lisansta 1100 lira, doktorada da 1650 lira olarak ödenecek.

  • 4
  • 10
2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATACAK?

2019 - 2020 KYK burs ücretleri, ilk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılmaktadır. Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında hesaplarına yatırılacaktır.

TC Kimlik Numarası 0 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 6'sı itibariyle

  • 5
  • 10
2019 KYK burs parası ne zaman yatacak? KYK bursu ne zaman yatar?

TC Kimlik Numarası 2 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 7'si itibariyle

TC Kimlik Numarası 4 İle Bitenler için Ödeme Tarihi Ayın 8'i itibariyle