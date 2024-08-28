28 Ağustos 2024, Çarşamba
Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...
Sosyal güvenlik sisteminde köklü reformlar için harekete geçildi. Bu kapsamda çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş imkanı sağlayacak olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçiriliyor. Ülkemizde daha önce de gündeme gelen bu sistem, Orta Vadeli Program'a dahil edilerek, bu yıl içinde uygulanmaya başlanması planlanıyor. TES, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alacakları emeklilik aylığına ek olarak, ikinci bir gelir kaynağı sunacak.
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:04