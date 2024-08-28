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Haberler Galeri Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...

Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...

Sosyal güvenlik sisteminde köklü reformlar için harekete geçildi. Bu kapsamda çalışanlara emeklilik döneminde çift maaş imkanı sağlayacak olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hayata geçiriliyor. Ülkemizde daha önce de gündeme gelen bu sistem, Orta Vadeli Program'a dahil edilerek, bu yıl içinde uygulanmaya başlanması planlanıyor. TES, çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) alacakları emeklilik aylığına ek olarak, ikinci bir gelir kaynağı sunacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.08.2024 07:04 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 07:04
Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...

Türkiye'de sosyal güvenlik sistemine yönelik büyük bir reform adımı atılıyor. Çalışanlara emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayacak olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), bu yıl içinde uygulamaya alınmaya hazırlanıyor. Çalışanlara ikinci bir emeklilik geliri imkanına dair tüm detaylar Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberinde...

Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...

Mevcut Sistem ve Yeni Uygulamalar

Şu anda yürürlükte olan Otomatik Katılımlı Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) çalışanların brüt maaşlarından her ay en az yüzde 3 oranında kesinti yapılarak sisteme aktarılıyor. Devletin de destek verdiği bu sistemde, emekli olabilmek için 10 yıl boyunca sistemde kalmak ve 56 yaşına gelmek yeterli oluyor.

Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...

Bu şartları yerine getiren katılımcılar, toplu para ya da maaş ödemesi şeklinde emeklilik hakkı kazanabiliyorlar.

Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ise bu mevcut sisteme ek olarak işveren katkısını da devreye sokacak. Hem çalışan, hem devlet, hem de işverenin katkılarıyla biriken fonlar, emeklilikte daha yüksek bir gelir sağlanmasını hedefliyor.

Emekliye iki maaş birden yatacak! SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı fark etmeksizin piyango vurdu: 10.000, 12.500, 15.250, 20.000 TL alana...

İşverenin Rolü ve Katkı Payı

Yeni sistemde işverenler, çalışanları için SGK'ya ödedikleri sigorta primlerine ek olarak, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne de katkı payı ödeyecekler. İşverenin bu sisteme yapacağı aylık katkının ne kadar olacağı ise yapılacak çalışmalarla belirlenecek.