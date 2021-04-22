Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyeleride artış yapılacağı haberi merak ediliyor. Zammın hangi enflasyon oranına göre yapılacağı henüz netleşmedi. İkramiyeye zam için kanun değişikliğine gidilecek. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında zamlı ikramiyelerin ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?