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Haberler Galeri Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emeklilere 2018 yılında verilmeye başlanan bayram ikramiyeleride artış yapılacağı haberi merak ediliyor. Zammın hangi enflasyon oranına göre yapılacağı henüz netleşmedi. İkramiyeye zam için kanun değişikliğine gidilecek. Başkan Erdoğan'ın verdiği müjde sonrasında zamlı ikramiyelerin ne kadar olacağı sorgulanıyor. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Giriş Tarihi: 22.04.2021 17:58
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Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, emeklilere bayramda ödenen biner liralık ikramiye ödemelerinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesinin tarihini verdi. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TARİHİ BELLİ Mİ?

Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.

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Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

Emekliye Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

Emekliye Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021 tarihlerinde ödeme yapılması bekleniyor

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Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

EMEKLİ İKRAMİYELERİNE İYİLEŞTİRME

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli vatandaşlara müjde vererek, bayram ikramiyelerine zam yapılacağını duyurdu.

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Beklenen zam açıklaması geldi! Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2021 zamlı emekli ikramiyesi ayın kaçında yatacak?

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o açıklaması:

Yaklaşık 3 yıl önce emeklilerimize bayramlarda biner lira ikramiye ödeme sözü vermiş, bu uygulamayı hemen başlatmıştık. Enflasyon oranında artış yapılan bayram ikramiyelerinin ramazandaki ilk ödemesini mayıs başında, Kurban Bayramı ödemesini de temmuz ortasında gerçekleştireceğiz. En düşük emekli maaşını 1500 'TL'ye çıkartarak vatandaşımızın mağdur duruma düşmemesini sağladık. Biz göreve geldiğimizde emekli maaşlarının 66 TL'den başladığını söylemek isterim.