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Gabar'dan sonra gözler Van'da! Petrol arama çalışmalarına ramak kaldı! Tarihi kaynaklar büyük heyecan yarattı

Gabar Dağı bölgesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapıldı. Hedef 2025'te günlük 100 bin varil petrol üretimi. Türkiye'nin yarınlarını aydınlatmak üzere bir müjdeli haber de Van'dan bekleniyor. Van'daki madencilik çalışmalarını araştırıp kitaplaştıran YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş, tarih kaynaklarına göre Van'ın 4 noktasında petrol çıkarıldığını söyledi.

Giriş Tarihi: 30.08.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 09:47
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Gabar’dan sonra gözler Van’da! Petrol arama çalışmalarına ramak kaldı! Tarihi kaynaklar büyük heyecan yarattı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Karadeniz gazı ve Gabar'daki petrol keşfinin Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulması için büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

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Gabar’dan sonra gözler Van’da! Petrol arama çalışmalarına ramak kaldı! Tarihi kaynaklar büyük heyecan yarattı

"Yılda 50 milyon ton petrol ve petrol ürünleri ithal ediyoruz. Bunun parasal karşılığı 2022 yılında yaklaşık 40 milyar dolardı. Doğal gazda 55 milyar metreküplük ithalatımız var. Bunun geçen yıl için parasal karşılığı 38,4 milyar dolar. Türkiye, 38 milyon ton kömür ithal etmiş. Bunun parasal karşılığı ise yaklaşık 9-10 milyar dolar. Dolayısıyla böyle bir büyük ithalat kalemiyle başa çıkmak, dışa bağımlılığı azaltmak, bizim enerji politikamızın en temel önceliklerinden."

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Gabar’dan sonra gözler Van’da! Petrol arama çalışmalarına ramak kaldı! Tarihi kaynaklar büyük heyecan yarattı

Karadeniz'de gaz üretimi konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunu, sahada 15 ila 18 milyar metreküplük üretime çıkılacağını vurgulayan Bayraktar, Gabar'daki petrol çalışmalarına ilişkin, "Orada üretim petrol ve kara sahası olduğu için biraz daha hızlı ilerliyor. Bugün itibarıyla 20 bin varil üretime çıkmış durumdayız ama hedefimiz 2025 yılına kadar bu üretim rakamını 100 bin varile çıkarabilmek." diye konuştu.

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Gabar’dan sonra gözler Van’da! Petrol arama çalışmalarına ramak kaldı! Tarihi kaynaklar büyük heyecan yarattı

A HABER GABAR PETROL SAHASINDA

A Haber günlük 100 varil petrol üretim hedefi olan Gabar petrol sahasına gitti ve son durumu ekranlara getirdi. Ekiplerimizden Sinan Yılmaz çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Sinan Yılmaz'ın canlı yayında petrol sahasından aktardıkları: Gabar Dağı denildiğinde daha önce herkesin aklına terör geliyordu ancak şu anda burası petrol ile anılıyor. Biz şu anda Şehit Esma Çevik petrol sahasının içerisindeyiz. Bölgede sondaj çalışmaları devam ediyor. Petrol aramak için mühendisler harıl harıl çalışıyor.

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Gabar’dan sonra gözler Van’da! Petrol arama çalışmalarına ramak kaldı! Tarihi kaynaklar büyük heyecan yarattı

ÇALIŞMALAR KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Şu anda Gabar Dağı bölgesinde günlük 20 bin petrol üretimi gerçekleştiriliyor. Ancak 2025 yılına kadar asıl hedef günlük 100 bin varile kadar çıkmak. Konuyla ilgili mühendislerin çalışması kesintisiz devam ediyor. Tabi sadece burası değil bu dağı arka tarafında bulunan kısmında da petrol arama çalışması devam ediyor. Şehit Şenay Aybüke Yalçın petrol sahası petrol fışkırıyor. Günlük 20 bn varil petrol çıkarılıyor.