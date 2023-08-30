30 Ağustos 2023, Çarşamba
Gabar'dan sonra gözler Van'da! Petrol arama çalışmalarına ramak kaldı! Tarihi kaynaklar büyük heyecan yarattı
Gabar Dağı bölgesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi yapıldı. Hedef 2025'te günlük 100 bin varil petrol üretimi. Türkiye'nin yarınlarını aydınlatmak üzere bir müjdeli haber de Van'dan bekleniyor. Van'daki madencilik çalışmalarını araştırıp kitaplaştıran YYÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş, tarih kaynaklarına göre Van'ın 4 noktasında petrol çıkarıldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 30.08.2023 09:46 Güncelleme Tarihi: 30.08.2023 09:47
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14