4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! TOKİ’den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! İşte ödeme planı

Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Uygun fiyatlı konut fiyatları ve aylık taksitleri milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. TOKİ tarafından sunulan bu projeler, hem uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunacak, hem de modern yaşam alanlarıyla vatandaşlara konforlu bir yaşam sunmayı amaçlıyor. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı daireler ve başvuru şartları...