31 Ağustos 2023, Perşembe
4.000 TL taksitle 1+1, 2+1, 3+1 daire satışa çıkacak! TOKİ'den ev sahibi olmak isteyenlere şahane fırsat! İşte ödeme planı
TOKİ'den uygun fiyatlı konut müjdesi! Kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! Toplu Konut İdaresi (TOKİ), ülke genelinde konut ihtiyacını karşılamak amacıyla büyük bir adım atmaya devam ediyor. TOKİ'nin internet sitesindeki ihale sayfasında satışa çıkacak bazı daireler ve ödeme planı yer alıyor. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte, konut ihtiyacı olan vatandaşlar daha uygun koşullarda ev sahibi olma fırsatı yakalayacaklar. İşte, TOKİ'nin satışa çıkaracağı evler...
Giriş Tarihi: 31.08.2023 17:12 Güncelleme Tarihi: 31.08.2023 17:12
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17