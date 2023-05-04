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Haberler Galeri AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi!

AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi!

Akaryakıta çifte indirim müjdesi az önce geldi. Motorin ve benzin fiyatları yeniden değişiyor. Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Güncel motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Bu noktada araç sahipleri, "Akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL" sorusuna yanıt arıyor. Araç sahiplerine yeni müjde son dakika duyuruldu. Mazot fiyatı için bugün 1,30 liralık indirim pompa fiyatlarına yansıdı. Bir indirim de bu gece yarısı gelecek. Peki, İşte, 4 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları listesi...

Giriş Tarihi: 04.05.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 13:56
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AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi!

Akaryaıta son zaman en büyük indirimi geliyor! Çifte indirim müjdesi son dakika duyuruldu. Brent petrol fiyatlarındaki değişkenlik benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Araç sahipleri, Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar kaç TL oldu? sorusuna yanıt arıyor. Motorin ve benzine bir indirim daha gelecek. 4 Mayıs 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte, 4 Mayıs, İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi!

ÇİFTE İNDİRİM YOLDA!

Gece yarısı itibariyle motorin fiyatlarında 1 lira 30 kuruşluk indirim gerçekleşirken, yeni indirim haberleri geldi.5 Mayıs'tan itibaren motorinde 49 kuruş, benzinde ise 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

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AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi!

İstanbul Anadolu Yakasında 19,65 TL'den satılan motorin fiyatları, akaryakıt indiriminin ardından 18,34 TL'ye düştü.

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AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi!

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 4 MAYIS 2023

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.30 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 18,34 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 10,47 TL

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AKARYAKITA PEŞ PEŞE İNDİRİM! Son dakika motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? 4 Mayıs 2023 güncel akaryakıt fiyat listesi!

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.35 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 18,40 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 10,50 TL