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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun, yapacağım" sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

AK Parti, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olan kentsel dönüşümde adeta başarı hikayesi yazdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun, yapacağım" sözleriyle başlattığı deprem dönüşümü hamlesi, tüm ülkede hayata geçirildi. Bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. Hedef 81 ilde güvenli yapılar.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:55
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bedeli ne olursa olsun, yapacağım sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

Türkiye, tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Son yüzyılda büyüklüğü 7 ve üzeri olan 16 deprem gerçekleşti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bedeli ne olursa olsun, yapacağım sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

Ülkemizi derinden sarsan Adana, Erzurum, Varto, Bingöl, Tokat, Erzincan, Van, Kütahya, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerini yaşadık.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bedeli ne olursa olsun, yapacağım sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

17 Ağustos'ta 18 bin canımızı, 6 Şubat'ta ise 50 bin 500 kişiyi kaybettik.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bedeli ne olursa olsun, yapacağım sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

Bu noktada can güvenliğini merkeze alan kentsel dönüşüm çalışmaları, son dönemde büyük bir hız kazandı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Bedeli ne olursa olsun, yapacağım sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

O SÖZLER BİR DEVRİMİ BAŞLATTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın; 2012 yılında "Bedeli ne olursa olsun, yapacağım" sözleriyle başlattığı deprem dönüşümü hamlesi, tüm ülkede hayata geçirildi.