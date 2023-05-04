Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun, yapacağım" sözleri devrimi başlattı! Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

AK Parti, dünya tarihinin en büyük şehircilik hamlesi olan kentsel dönüşümde adeta başarı hikayesi yazdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bedeli ne olursa olsun, yapacağım" sözleriyle başlattığı deprem dönüşümü hamlesi, tüm ülkede hayata geçirildi. Bugüne kadar 3,3 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. Hedef 81 ilde güvenli yapılar.

Sabah Giriş Tarihi: 04.05.2023 07:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2023 07:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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