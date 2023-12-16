16 Aralık 2023, Cumartesi
Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...
İlk evini alacaklara müjde! Ev sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir fırsat kapısı aralanıyor! Türkiye genelinde düzenlenecek olan "İlk Evim" kampanyası, düşük faizli konut kredisi imkanı sunarak, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvurular ne zaman? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 16.12.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 17:06
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