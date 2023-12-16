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Haberler Galeri Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...

Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...

İlk evini alacaklara müjde! Ev sahibi olmak isteyenler için heyecan verici bir fırsat kapısı aralanıyor! Türkiye genelinde düzenlenecek olan "İlk Evim" kampanyası, düşük faizli konut kredisi imkanı sunarak, ev sahibi olma hayallerini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Peki, 1.20 düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvurular ne zaman? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 16.12.2023 16:58 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023 17:06
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Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...

İlk defa ev sahibi olacaklar için %1.20 düşük faizli konut kredisi geliyor. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar "Düşük faizli konut kredisi ne zaman çıkacak, şartları neler, kimler alabilir?" gibi soruların cevabı araştırılmaya başladı. İşte ilk 1.20 düşük faizli konut kredisi hakkında detaylar...

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Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA!

Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması sonrası gündeme gelen düşük faizli konut kredisi ile ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli bir açıklama geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, açklamasında "İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok" ifadelerini kullandı.

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Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...

Yılmaz, hükümetin ilk evini alacak vatandaşlara yönelik kredi desteğinin nasıl olacağına ilişkin soruya yanıt verdi:

"İkinci ve üçüncü ev alımında krediye erişimi zorlaştırdı Merkez Bankası'yla BDDK biliyorsunuz.

İlk ev alımında kredi erişimini sağlıyoruz. Orada bir düzenleme yapacağız demiştik, onu bu şekilde yapmış olduk.

İkinci ve üçüncü konut alımında artık pek kredi imkânı yok. İkinci, üçüncü konuta kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini sadece kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek lazım. Konut arzı ve konut talebi şeklinde…

Aksi takdirde sırf krediyi düşünürseniz konut fiyatlarını istemediğiniz yere götürme ihtimaliniz var. Konut arzını ve konut talebini dengeli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor."

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Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

1.20 düşük faizli konut kredisi kampanyası hakkında çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından düzenlemenin TBMM gündemine gelmesi bekleniyor.

Dar gelirlinin konut alımını destekleyecek İlk Evim kampanyası ile ilgili başvuru detayları henüz netleşmedi. Konuya dair detayların Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

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Ev almak isteyene müjde! 1.20 faizli konut kredisi başvuru ne zaman? OVP ile ilk Evim Konut Kampanyası şartları, ödeme planı...

İLK EVİM KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Öncelikle 1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

Daha önceki kampanyalarda, taşınmazı alacağı şehirde son 1 yılda konut satmamış olmak, hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler uygulanabilir.

Özellikle ilk kez ev alacaklar için belli bir süredir o şehirde bulunma şartı da aranabilir. Satın alınan konutta belli bir süre oturma şartı da farklı bir düzenleme olarak karşımıza çıkabilir.