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Haberler Galeri Erken emeklilik için 7 formüllü prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...

Erken emeklilik için 7 formüllü prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...

Erken emeklilik, birçok kişinin hayalini süsleyen bir konsept. Ancak bu süreci başarılı bir şekilde yönetmek için bilinmesi gereken bazı önemli noktalar var. 11 Aralık 2023 Pazartesi günü A Haber canlı yayınına katılan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem tek tek açıkladı. İşte erken emekli olmanın yollarını açıklayan 7 formül...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 11.12.2023 13:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 13:31
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Erken emeklilik için 7 formüllü prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...

Çalışanlar genellikle emeklilik tarihlerini merak ederken, emekliliklerini öne çekmenin yöntemlerini araştırıyorlar. Emeklilik için belirli bir yıl ve prim doldurma gerekliliği mevzuatımızda bulunmaktadır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı ve EYT yasası ile emekli olma hakkına sahip oldular. Ancak EYT dışındaki sigortalılar için prim ve yılların yanı sıra yaş şartı da bulunmaktadır. Ayrıca, hangi kurumdan daha fazla prim ödediğiniz de emeklilik tarihinizi belirlemede önemli bir faktördür. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Erken emeklilik için 7 formüllü prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...

6 YIL EK PRİM!

Kadın çalışanlar için, çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunmaktadır. Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek prim kazandırmaktadır. Bu sayede, yaşı ve çalışma yılı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olma şansına sahip olabilmektedir. Tek şart ise, çocukların sigortadan önce doğmuş olmasıdır. Stajdan sonraki çocuklar için yapılan borçlanma işlemi, işe giriş tarihini geri çekmektedir. Bu sayede, EYT yasası kapsamına giren anneler de bulunmaktadır.

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Erken emeklilik için 7 formüllü prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...

ERKEKLERE ASKERLİK AVANTAJI

Erkeklerde, askerlik süreleri emeklilik sürecinde hem yaş avantajı sağlamakta hem de prim kazanma imkanı tanımaktadır. Sigortalı olmadan önce gerçekleştirilen askerlik süresini borçlanmak, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekmektedir. Bu durum, en az 1 yaş önce emeklilik imkanı sunmaktadır. Hatta bu borçlanma imkanı sayesinde, 8 Eylül 1999 tarihinden sonraki sigortalılar arasında, EYT kapsamında emekli olan birçok kişi bulunmaktadır.

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Erken emeklilik için 7 formüllü prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...

KISMİ EMEKLİLİK

Kısmi emeklilik olarak da adlandırılan bu yöntemde, 15 yıl ve 3600 gün prim ödeme şartını yerine getiren kişiler, daha fazla çalışmadan emekli olma fırsatına sahiptir. Bu durumda, kadınlar için yaş şartı 58, erkekler için ise 60 yaşa kadar çıkmaktadır. Bu imkan, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için geçerlidir. Ancak, 9 Eylül 1999 tarihinden sonraki sigortalılar için bu imkanı elde etmek için prim şartı 4500'e, yıl şartı ise 25'e çıkmaktadır.

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Erken emeklilik için 7 formüllü prim+yaş formülü sıralandı! 2160-4500-1800 güne detaylar sıralandı! 1999, 1 Ekim 2008 sonrasına...

1800 GÜN YETERLİ

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az %60 oranında kaybeden bireyler, sağlık raporu alarak malulen emekli olma hakkına sahiptirler. Bu durumda, en az 1800 gün prim ödeme şartı yeterli olmaktadır.