Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...

Emekli memur maaş zammı için gözler 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. Temmuz ayının ilk haftasında maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşecek. Emekli ve memur maaşlarında 6 ay için geçerli olacak yeni rakamlar belirlenmiş olacak. Diğer yandan memur maaşları en düşük 22.000 TL olarak açıklanmıştı. Seyyanen zam ve oransal artış formüllerinin masaya gelmesi bekleniyor. Emekli maaşlarına %35 ve 45 arası bir zam uygulanması planlanıyor. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı hangi gün açıklanacak? İşte tüm detaylar!