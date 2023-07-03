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Haberler Galeri Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...

Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...

Emekli memur maaş zammı için gözler 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarına çevrildi. Temmuz ayının ilk haftasında maaşlara yapılacak zam oranı kesinleşecek. Emekli ve memur maaşlarında 6 ay için geçerli olacak yeni rakamlar belirlenmiş olacak. Diğer yandan memur maaşları en düşük 22.000 TL olarak açıklanmıştı. Seyyanen zam ve oransal artış formüllerinin masaya gelmesi bekleniyor. Emekli maaşlarına %35 ve 45 arası bir zam uygulanması planlanıyor. Peki, Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı hangi gün açıklanacak? İşte tüm detaylar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.07.2023 10:34 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 10:39
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Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...

Emekli maaş zammı için kademeli artış formülü masaya geldi. 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranları ile maaşlara yapılacak yeni zam oranı kesinleşmiş olacak. Seyyanen zam ve oransal artış ile maaşların yeniden düzenlenmesi amaçlanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de kademeli zam formülü ile yeni maaş hesaplamaları araştırılamaya başlandı. Peki, refah payı eklenmesiyle emekli maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte, yeni hesaplamalar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI İÇİN TORBA YASA DEVREYE GİRECEK

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği Temmuz ayı geldi. Bu ayın 5'inde açıklanacak olan enflasyon rakamlarının ardından Meclis'e gelecek bir torba yasa ile birlikte hem taban maaşlar hem de refah payı oranı yasalaşarak uygulanacak.

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Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...

Temmuz ayında ödenecek tüm maaşlar yeni zamlarla birlikte verilecek. Özellikle en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkartılması ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor.

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Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA OLACAK

Yasada 'En düşük memur maaşı 22 bin lira olmuştur" şeklinde bir düzenleme yer alacak. Ancak nasıl uygulanacağı ise yönetmelikle belirlenecek.

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Emekliye kademeli artışlı zam tablosu çıktı! %45 artışla emekliye en düşük 10.000, Memura 22.000 TL maaş! Merkez Bankası son anketi açıkladı! Seyyanen, refah payı...

BAKAN YARDIMCISI TOPLANTI YAPTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem Maliye Bakanlığı bürokratları ve SGK yetkilileriyle bu konuda bir toplantı yaptı.