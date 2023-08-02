2. EYT kapsamı şekilleniyor! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...

Kısmi emeklilik, çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için önemli bir destek sağlıyor. Kısmi emeklilik, emeklilik için gerekli olan prim sürelerini tamamlamakta zorlanan bireylerin yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle tam zamanlı çalışmaya uygun olmayanların da yardımına yetişiyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl gibi prim süreleriyle emeklilik hakkı elde edebilmek mümkün oluyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...