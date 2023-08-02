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Haberler Galeri 2. EYT kapsamı şekilleniyor! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...

2. EYT kapsamı şekilleniyor! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle birlikte birçok kişi emeklilik hakkını elde ederken, bazıları ise kısmi emeklilikten yararlanma beklentisi içinde bulunuyor. Bu durumda kısmi emeklilik şartları büyük bir önem kazanıyor. Özellikle 2000 sonrası sigortalılar için kısmi emeklilik sisteminin devreye girmesi bekleniyor. İşte detayları...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 21:35 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 21:35
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2. EYT kapsamı şekilleniyor! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...

Kısmi emeklilik, çalışma hayatında fazla çalışma imkanı bulunmayan bireyler için önemli bir destek sağlıyor. Kısmi emeklilik, emeklilik için gerekli olan prim sürelerini tamamlamakta zorlanan bireylerin yanı sıra sağlık sorunları nedeniyle tam zamanlı çalışmaya uygun olmayanların da yardımına yetişiyor. Sigorta başlangıcına ve bağlı olunan kuruma göre belirlenen 10, 12.5 ve 15 yıl gibi prim süreleriyle emeklilik hakkı elde edebilmek mümkün oluyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2. EYT kapsamı genişledi! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...

10 YIL PRİMLE KİMLER, NASIL EMEKLİ OLABİLİYOR?

Kısmi emeklilik denilen imkanla 10 yıl prim ödeyenlere emeklilik yolu açılıyor. Bunun için ilk şart 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olmak.

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2. EYT kapsamı genişledi! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...

İkincisi de SSK'lı olmak. Ayrıca 3600 prim gününü (10 yıl), 15 yılı (bu süre doldu) ve kadın ise 50, erkek ise 55 yaşı da tamamlamak gerekiyor.

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2. EYT kapsamı genişledi! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...

Emekli aylığı ise bu üç şarttan hangisi en son gerçekleşmişse, o tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda verilmeye başlanıyor.

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2. EYT kapsamı genişledi! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...

3 şartı tamamlama tarihine göre emekli aylığı yaşı kadınlarda 58'e ve erkeklerde 60'a kadar çıkıyor.