02 Ağustos 2023, Çarşamba
2. EYT kapsamı şekilleniyor! Piyango 44-45-52-53-56 yaş arasına vuracak! 2000 sonrasına kısmi emeklilik tablosu! 5000 prim, staj, çıraklık, tarım, BAĞKUR...
EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle birlikte birçok kişi emeklilik hakkını elde ederken, bazıları ise kısmi emeklilikten yararlanma beklentisi içinde bulunuyor. Bu durumda kısmi emeklilik şartları büyük bir önem kazanıyor. Özellikle 2000 sonrası sigortalılar için kısmi emeklilik sisteminin devreye girmesi bekleniyor. İşte detayları...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 21:35 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 21:35
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