Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan’da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3’lü Ödemeye Son 15 Gün...

Örneğin, Şubat ayında başvuran bir EYT'li için ilk aylık ödemesi 1 Mart'ta başlayacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacaktır. Mart ayında başvuranlar için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacaktır. Böylece, işlemler tamamlanmış olsa da olmasa da toplu para alacakları zaman ikramiyeden yararlanabilecekler.