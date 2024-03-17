HaberlerGaleriEmekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...
Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...
Emeklilerin heyecanla beklediği Nisan ve Haziran aylarında alacakları iki ikramiye öncesi, EYT bekleyenlerin kritik tarihleri merak konusu. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler, Nisan ve Haziran aylarında toplamda 3.000 TL'ye kadar ikramiye alacaklar. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:01Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 11:11