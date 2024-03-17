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Haberler Galeri Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...

Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan'da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3'lü Ödemeye Son 15 Gün...

Emeklilerin heyecanla beklediği Nisan ve Haziran aylarında alacakları iki ikramiye öncesi, EYT bekleyenlerin kritik tarihleri merak konusu. Ocak ayında yüzde 49.25 oranında zam alan emekliler, Nisan ve Haziran aylarında toplamda 3.000 TL'ye kadar ikramiye alacaklar. Peki emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.03.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 11:11
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Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan’da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3’lü Ödemeye Son 15 Gün...

Milyonlarca emekli, Ocak ayı itibarıyla zamlı maaşlarını almış durumda. Ancak önümüzdeki Temmuz ayında da yüzde 30'lar civarında bir zam beklentisi var. Bu zam öncesinde ise emekliler için ikramiye ödemeleri gündemde. Yaklaşık yüzde 50 oranında artırılan ve toplamda 6 bin liraya kadar ulaşan ikramiyelerin ilk ödemesi Nisan ayının ilk haftasında gerçekleşecek.

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Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan’da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3’lü Ödemeye Son 15 Gün...

Son dönemde gerçekleştirilen düzenlemelerle birlikte emeklilere ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinenlere yönelik bayram ikramiyeleri ve refah payı artışları otomatik olarak uygulanacak. Ancak, bu değişikliklerin detayları ve kimlerin nasıl etkileneceği konusunda hala bazı belirsizlikler bulunuyor. İşte, bu değişikliklerin yeni emekliler ve EYT'liler üzerindeki etkilerine dair Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in yazısı:

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Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan’da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3’lü Ödemeye Son 15 Gün...

Önemli Tarihler:
Bayram ikramiyeleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan bireylere ödenmektedir. Bu nedenle, ikramiyeden yararlanmanın ana kriteri, düzenli bir aylık alıyor olmaktır. Bu yılın ilk ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihlerinde dağıtılacak. Bu tarihler arasında maaş almaya hak kazanan veya kazanacak olan tüm emekliler, bu ikramiyeyi alacaklar.

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Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan’da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3’lü Ödemeye Son 15 Gün...

EYT'liler ve diğer sigortalılar için durum biraz farklıdır. 31 Mart'a kadar emeklilik için başvurmuş olsalar dahi, işlemleri tamamlanmamış olsa bile Ramazan Bayramı ikramiyesini alacaklardır.

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Emekliye müjde az evvel geldi! 1, 2, 5, 7 ve 9 Nisan’da 10.100 TL Alanlara Çift Maaş! 3+3’lü Ödemeye Son 15 Gün...

Örneğin, Şubat ayında başvuran bir EYT'li için ilk aylık ödemesi 1 Mart'ta başlayacak ve bu tarihten itibaren aylığı hesaplanacaktır. Mart ayında başvuranlar için ise emekli aylığı 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak ve hesaplanacaktır. Böylece, işlemler tamamlanmış olsa da olmasa da toplu para alacakları zaman ikramiyeden yararlanabilecekler.