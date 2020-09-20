Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

Koronavirüs sürecinde 2. el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında SUV araçlar ilgi görüyor. 2. el araba satışı yapan ilan sitelerinde SUV araçların fiyatları yakından takip ediliyor. Araba hayali kuranlar ve arabasını değiştirmek isteyenler fiyaların son durumu hakkında bilgi almak istiyor. 7-8 yaş aralığında SUV araçlar ilan sitelerinde üst sırada yer alıyor. Peki, Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...