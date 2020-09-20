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Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

Koronavirüs sürecinde 2. el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında SUV araçlar ilgi görüyor. 2. el araba satışı yapan ilan sitelerinde SUV araçların fiyatları yakından takip ediliyor. Araba hayali kuranlar ve arabasını değiştirmek isteyenler fiyaların son durumu hakkında bilgi almak istiyor. 7-8 yaş aralığında SUV araçlar ilan sitelerinde üst sırada yer alıyor. Peki, Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 17:32 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 17:41
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Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

2. el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında SUV araçlara ilgi sürüyor. Araba satışı yapan ilan sitelerinde ilgi gören SUV araçların fiyatları araştırlmaya devam ediyor. İkinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sonrasında SUV araçlara talep artıyor. Pandemi döneminde özel araçlara artan talep sonrasında fiyatların son halleri merak ediliyor. Peki, Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

Chevrolet Captiva

2007 model dizel otomatik

80 bin lira 100 bin lira aralığıda...

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Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

Dacia Duster

2013 model benzinli manuel

75 bin lira 90 bin lira aralığında...

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Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

Hyundai Tucson

2006 model dizel otomatik

90 bin 100 lira aralığında...

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Fiyatta talep gören en ucuz SUV araçlar! Fiyatları 100-120 bin aralığında...

Nissan Juke

2012 model dizel manuel

90-120 bin aralığında...