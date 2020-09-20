20 Eylül 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355...

Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355...

SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yaklaşık 13 milyon emekli uzun süredir intibak zammı için gelecek müjdeyi bekliyor. 2000 öncesi emekli olanlar intibak düzenlemesi sonrası bazı gelirler elde etmişti. 2000 sonrası emekli olanlar aynı şartların kendileri içinde sağlanmasını talep ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uzun süredir intibak yasası için çalışma yürütüldüğü biliniyor. Sizler için yaşanan gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden derledik. Peki, SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 19:54 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 20:01
  • 1
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355...

SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355 TL intibak zammı onaylandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçmiş yıllarda emekli vatandaşlar için intibak zammı düzenlemesi yapılmıştı. 2000 öncesi emeklilere yapılan düzenlemenin benzerini 2000 sonrası olanlarda talep ediyor. Konu ile ilgili yapılan çalışmalar Bakanlık tarafından sürüyor. Emekliler yetkili mercilere istedikleri talepleri sundu. Peki, SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355...

İNTİBAK KPDK'YA GELECEK! EMEKLİYE İNTİBAK SON DURUM

Milyonlarca emeklinin gündeminde bir de intibak zammı var. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın ek ödeme yapılarak giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular ise 355 liraya varan zam yolunun açılmasını istiyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.

  • 3
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355...

EMEKLİ MAAŞLARINDA İNTİBAK DÜZENLEMESİ

Bilindiği üzere, Türkiye'de emeklilerin maaş hesaplamasında üç farklı yöntem uygulanıyor. En yüksek aylık bağlama oranı, 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Bu oranı, 2000 ila 2008 Eylül tarihleri arası takip ediyor. Bu kapsamda emekli maaşı hesaplanmasında en düşük aylık bağlama oranı ise 2008 yılının Ekim ayından sonrası çalışmalar için uygulanıyor.

  • 4
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355...

Bu bağlamda ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, bilakis asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Mevcut durumda intibak yasası ile bu karışık emekli aylığı hesaplama sistemi yerine bütün dönemleri kapsayan tek bir emekli aylığı hesaplama sisteminin getirilmesi gündeme taşındı.

  • 5
  • 13
Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355...

YENİ SİSTEMDE MAAŞLAR ARTACAK

Milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ve merakla beklenen düzenleme hayata geçirildiği takdirde, mevcut durumda çalışanlara emekli olurken bağlanacak maaş da yükselecek. Dolayısıyla intibak yasasıyla birlikte tek hesaplama sistemi geleceği için bu farklılık ortadan kalkacak. 2008 sonrasında çalışılan dönem uzadıkça maaş düşmeyecek. Böylelikle 2000 öncesi ve sonrası arasında meydana gelen makas kapanmış olacak.