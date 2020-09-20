Milyonlarca emekliye intibak müjdesi! SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? 355...

SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Yaklaşık 13 milyon emekli uzun süredir intibak zammı için gelecek müjdeyi bekliyor. 2000 öncesi emekli olanlar intibak düzenlemesi sonrası bazı gelirler elde etmişti. 2000 sonrası emekli olanlar aynı şartların kendileri içinde sağlanmasını talep ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uzun süredir intibak yasası için çalışma yürütüldüğü biliniyor. Sizler için yaşanan gelişmeleri ahaber.com.tr üzerinden derledik. Peki, SSK SGK Bağkur intibak zammı ile taban emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...