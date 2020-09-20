Çift maaş alma sistemi 2020 | Birçok kişi bu hakkını bilmiyor

Milliyet'in haberine göre; SSK emeklisi olan bir kadın emekli maaşı alırken, BAĞ-KUR emekli maaşı alan eşi vefat ediyor. Eşinden dolayı dul aylığı alıyor. Bu sırada Emekli Sandığı'ndan emekli babası vefat ediyor. Bu durumda da yetim aylığı alıyor. Böylece üç maaş almış oluyor.