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Çift maaş alma sistemi 2020 | Birçok kişi bu hakkını bilmiyor

Çift maaş alma sistemi 2020 | Çift maaş alma başvuruları | Çift maaş alma şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istenen şartları taşıyan vatandaşlara çift maaş alabilme hakkı tanıyor. Kişinin aldığı bir aylık olsa bile, vefat eden anne-baba ve eş üzerinden ikinci maaşı da alma hakkına sahip. Vatandaşlar kendi maaşının kesileceği endişesiyle bu uygulamadan habersiz. İşte SGK'dan çift maaş alabilmenin yolları...

Giriş Tarihi: 20.09.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 08:50
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Çift maaş alma sistemi 2020 | Birçok kişi bu hakkını bilmiyor

SGK, belirli çalışma süresini ve yılını taşıyanlara emekli maaşı veriyor. Bunun dışında eşi vefat edenler için dul, ölüm aylığı, anne-babasından biri ölenler için de yetim aylığı bağlıyor. Emekli maaşı alsanız bile eşiniz öldüğünde dul aylığı, anne veya babanızdan biri öldüğünde de yetim aylığı alabiliyorsunuz.

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Çift maaş alma sistemi 2020 | Birçok kişi bu hakkını bilmiyor

SGK'DAN ÇİFT MAAŞ ALABİLECEK OLANLAR KİMLERDİR?
SGK, bazı şartlarda çift maaş hakkı tanıyor. Bu hak özellikle daha ziyade kadınlara sağlanıyor.

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Çift maaş alma sistemi 2020 | Birçok kişi bu hakkını bilmiyor
Örneğin SSK emeklisi bir kadın, BAĞ-KUR emeklisi eşinin vefatı dolayısıyla dul aylığı alabiliyor. Bunun dışında emekli aylığı alan dul/boşanmış/bekar bir kadın, emekli aylığı alan anne veya babasının vefatı dolayısıyla da yetim aylığı alabiliyor.
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Çift maaş alma sistemi 2020 | Birçok kişi bu hakkını bilmiyor
Dul kavramı genellikle kadınları kapsasa da bu duruma erkekler de giriyor. Aynı durum erkekler için de geçerlidir. Bazı durumlarda kişiler iki, hatta üç maaş alabilme haklarına sahip olabiliyorlar. Bu durum şöyle oluyor;
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Çift maaş alma sistemi 2020 | Birçok kişi bu hakkını bilmiyor

Milliyet'in haberine göre; SSK emeklisi olan bir kadın emekli maaşı alırken, BAĞ-KUR emekli maaşı alan eşi vefat ediyor. Eşinden dolayı dul aylığı alıyor. Bu sırada Emekli Sandığı'ndan emekli babası vefat ediyor. Bu durumda da yetim aylığı alıyor. Böylece üç maaş almış oluyor.