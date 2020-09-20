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Çift maaş alma sistemi 2020 | Birçok kişi bu hakkını bilmiyor
Çift maaş alma sistemi 2020 | Çift maaş alma başvuruları | Çift maaş alma şartları nelerdir? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istenen şartları taşıyan vatandaşlara çift maaş alabilme hakkı tanıyor. Kişinin aldığı bir aylık olsa bile, vefat eden anne-baba ve eş üzerinden ikinci maaşı da alma hakkına sahip. Vatandaşlar kendi maaşının kesileceği endişesiyle bu uygulamadan habersiz. İşte SGK'dan çift maaş alabilmenin yolları...
Giriş Tarihi: 20.09.2020 08:47 Güncelleme Tarihi: 20.09.2020 08:50
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