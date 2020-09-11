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Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...
2020 yılının Ocak ayında yapılan zam ile yeni yıla mutlu giren emekli, promosyon ödemeleri ile ek geliri cebine koydu. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 1500 TL olurken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TUED) yeni taleple yetkililerin kapısını çaldı. TUED, en düşük emekli maaşı ile asgari ücretin eşitlenmesini istedi. Eğer talep onay görürse emeklilerin maaşı 2324 TL olacak. Peki, En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? Flaş talep gündemde...
Giriş Tarihi: 11.09.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 16:31
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