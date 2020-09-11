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Haberler Galeri Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...

Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...

2020 yılının Ocak ayında yapılan zam ile yeni yıla mutlu giren emekli, promosyon ödemeleri ile ek geliri cebine koydu. Nisan ayında en düşük emekli maaşı 1500 TL olurken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TUED) yeni taleple yetkililerin kapısını çaldı. TUED, en düşük emekli maaşı ile asgari ücretin eşitlenmesini istedi. Eğer talep onay görürse emeklilerin maaşı 2324 TL olacak. Peki, En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? Flaş talep gündemde...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 16:26 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 16:31
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Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...

En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur'lu milyonlarca emekli alacakları en düşük emekli maaşı merak ediyordu. Emekliler için flaş bir talep yeniden gündeme geldi. Ocak ayından itibaren birçok kazanım elde eden emeklilerin yeni talebi TUED tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı. Peki, En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...

Emekli maaşlarıyla ilgili flaş haber geldi. Bu yıl emekliler pek çok kazanım elde ederken, bunlardan biri de taban maaşın yükseltilmesi oldu. Ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı.

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Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...

Maaşı bin 500 liranın altında olan emeklilere, Nisan'dan itibaren bin 500 lira ödenmeye başlandı. Bu çerçevede 650 bin emeklinin geliri arttı.

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Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...

Emekliler bu adımla rahatlarken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) SSK ve Bağ-Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebi geldi.

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Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...

Bu öneri kabul görürse, en düşük emekli aylığı 2 bin 324 liraya çıkacak. Ek ödeme dahil maaşı 2 bin 324 liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kazancı yükselecek.