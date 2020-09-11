Emekliye 2324 TL maaş müjdesi! En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur...

En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur'lu milyonlarca emekli alacakları en düşük emekli maaşı merak ediyordu. Emekliler için flaş bir talep yeniden gündeme geldi. Ocak ayından itibaren birçok kazanım elde eden emeklilerin yeni talebi TUED tarafından kamuoyuna duyuruluyor. Ek ödeme dahil taban aylık ödemesi bin liradan bin 500 liraya çıkarıldı. Peki, En düşük taban emekli maaşı ne kadar olacak? SGK-SSK-Bağkur