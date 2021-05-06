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3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi
İhtiyaçlarını gidermek için nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi oranlarını yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde bazı bankalar tarafından 3 ay ertelemeli kredi fırsatları sunuldu. Birçok banka uygulamaya devam ederken, bazıları ise süreci sonlandırdı. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.
Giriş Tarihi: 06.05.2021 19:16Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 19:16