3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi

3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası ve Yapı Kredi tarafından 3 ertelemeli ihtiyaç kredi fırsatları sunuldu. Gereksinimlerini karşılamak için acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar zorlu süreçte bankaların oranlarını yakından takip ediliyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi veriyor. İşte, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi kredi fırsatları...