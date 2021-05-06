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Haberler Galeri 3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi

3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi

İhtiyaçlarını gidermek için nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların kredi oranlarını yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını sürecinde bazı bankalar tarafından 3 ay ertelemeli kredi fırsatları sunuldu. Birçok banka uygulamaya devam ederken, bazıları ise süreci sonlandırdı. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 19:16 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 19:16
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3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi

3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası ve Yapı Kredi tarafından 3 ertelemeli ihtiyaç kredi fırsatları sunuldu. Gereksinimlerini karşılamak için acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar zorlu süreçte bankaların oranlarını yakından takip ediliyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi veriyor. İşte, Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi kredi fırsatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi

3 AY ERTELEMELİ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

3 ay ertelemeli kredi vermeye devam eden bankalar ve kredi faiz oranları şu şekilde:

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

Kuurluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakfıbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.

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3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZ ORANI: %1.54

* Kredi kampanyasının aylık akdi faiz oranı %1,54'ten başlamaktadır. Faiz oranı, kişinin KKB (Kredi Kayıt Bürosu) notuna göre değişiklik gösterir.

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3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi

KREDİNİZİ,

* Aylık eşit taksitli,

* Artan taksitli

* Azalan taksitli

* 3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,

* 3 ayda bir eşit taksitli,

* Son taksit balon ödemeli,

* Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

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3 ay ödemesiz kredi müjdesi! Bankalardan geri tepilmeyecek fırsat! Vakıfbank, Akbank, TEB, İş Bankası, Yapı Kredi

TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60