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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri %17,5 zam: 700 bin işçiye müjde! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme ile... %17,5 zam: 700 bin işçiye müjde! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme ile...
Yüz binlerce işçiyi yakından ilgilendiren zam yolda! Toplu sözleşme ile taşeron ve kamu işçilerinin gelirlerinde artış olacak. Kamudaki işçilere yönelik son toplu sözleşme Ağustos 2019'da imzalanmıştı. Toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin uzun süredir bekledikleri maaş zammı kesin çözüme kavuşacak. Masadaki teklifleri ve son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisinin maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 16:39
Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme ile milyonlarca kişinin gelirlerinde artış olacak. Bunlardan biri de taşeron işçiler... Her altı aylık dönemlerde yüzde 4 zam uygulanan taşeron işçiler, bu oranın artırılmasını talep ediyor. Toplu sözleşme ile maaş zammı beklentisinin karşılanması bekleniyor. Bu sene TÜRK-İŞ ile Çalışma Bakanı arasındaki görüşmeler sonrası toplu sözleşmeler imzalanacak. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TAŞERON MAAŞ ZAMMI SON DURUM
Toplu sözleşme ile ilk olarak kamu işçilerinin maaş zammının görüşülmesi bekleniyor. Kamu kurumlarında çalışan işçiler ile toplu sözleşme görüşmelerinin Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Yaklaşık 700 bin işçinin sosyal ve mali haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinin TÜRK-İŞ yürütecek. Sonbaharda ise en büyük sanayi kuruluşlarının yer aldığı metal işkolunda toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başlayacak. 200 bin dolayında işçi için ücret pazarlıkları yapılacak. Burada da işçilerin sosyal ve mali hakları masaya gelerek konuşulacak.
MAAŞ ZAM ORANI NE OLACAK?
Taşeron işçilere her altı aylık dönemlerde yüzde 4 oranında zam uygulanıyor. Taşeron işçilerin maaşları bazı dönemlerde asgari ücretin altında kalmıştı. Bu sebeple bazı düzenlemeler yapılmış ve en düşük taşeron işçi maaşı asgari ücretle eşitlenmişti. Taşeron işçilerin yeni zam oranı ile ilgili beklentileri sürüyor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz son gelişmelere göre taşeron işçilerin maaşlarında yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor.
HAK-İŞ'TEN AÇIKLAMA
Hak-İş'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdi." AÇSHB'NİN TAŞERON DOSYASI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile yapılacak toplu sözleşme kapsamında taşeron işçilerin kesin çözülecek olan başlıkları arasında maaş zammı yer alıyor. Bakanlığın yüzde 10 ile yüzde 17.5 arasında bir oranda zam teklif edebileceği basında yer aldı.