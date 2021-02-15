%17,5 zam: 700 bin işçiye müjde! 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme ile...

Taşeron ve kamu işçisinin maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme ile milyonlarca kişinin gelirlerinde artış olacak. Bunlardan biri de taşeron işçiler... Her altı aylık dönemlerde yüzde 4 zam uygulanan taşeron işçiler, bu oranın artırılmasını talep ediyor. Toplu sözleşme ile maaş zammı beklentisinin karşılanması bekleniyor. Bu sene TÜRK-İŞ ile Çalışma Bakanı arasındaki görüşmeler sonrası toplu sözleşmeler imzalanacak. Peki, 4D'li taşeron ve kamu işçisi maaş zammı ne oldu? Toplu sözleşme ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...