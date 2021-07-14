Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecine toplu taşıma kullanmak istemeyenler ve şehir ortamından uzak durmak isteyenler SUV model araçlara ilgi gösteriyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış yönelimi daha çok artıyor. SUV model araçların fiyatları diğer modellere göre belirgin bir artış göstermedi. İşte, 200.000 TL altı SUV model araçlar...