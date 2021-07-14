14 Temmuz 2021, Çarşamba
ANA SAYFA
Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...
Pandemi döneminde araba sahibi olmak isteyenler fiyatlarda yaşanan artış sonrasında kara kara düşünüyor. Sıfır ve ikinci el fiyatları artış gösterirken, SUV model araçlar ise alıcıların yüzünü güldürüyor. 2021 yılında sıfır SUV vasıta sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oluyor. Salgın sonrasında şehir ortamından uzak kalmak isteyenler SUV model araçlara büyük ilgi gösteriyor. Sizler için en uygun fiyatlı arabaları bir araya getirdik. İşte, 200.000 TL altı SUV model araçlar...
Giriş Tarihi: 14.07.2021 19:23
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10