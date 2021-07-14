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Haberler Galeri Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...

Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...

Pandemi döneminde araba sahibi olmak isteyenler fiyatlarda yaşanan artış sonrasında kara kara düşünüyor. Sıfır ve ikinci el fiyatları artış gösterirken, SUV model araçlar ise alıcıların yüzünü güldürüyor. 2021 yılında sıfır SUV vasıta sahibi olmak isteyenlerin en çok aradıkları konu güncel fiyatlar oluyor. Salgın sonrasında şehir ortamından uzak kalmak isteyenler SUV model araçlara büyük ilgi gösteriyor. Sizler için en uygun fiyatlı arabaları bir araya getirdik. İşte, 200.000 TL altı SUV model araçlar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.07.2021 19:23
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Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...

Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın sürecine toplu taşıma kullanmak istemeyenler ve şehir ortamından uzak durmak isteyenler SUV model araçlara ilgi gösteriyor. Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış yönelimi daha çok artıyor. SUV model araçların fiyatları diğer modellere göre belirgin bir artış göstermedi. İşte, 200.000 TL altı SUV model araçlar...

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Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...

200 BİN TL ALTI SIFIR SUV ARAÇ MODELLERİNİN LİSTESİ VE FİYATLARI

İşte 200 bin TL altı sıfır Dacia, Hyundai, Fiat, KİA SUV modelleri ve fiyat listesi...

FİAT

Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL

Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL

Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL

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Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...

Fiat Egea Cross 1.4 Fire Street Manuel: 154.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire Urban Manuel: 162.900 TL

Fiat Egea Cross 1.4 Fire Lounge Manuel: 178.900 TL

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Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...

Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Street Manuel: 180.900 TL

Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Street Manuel: 188.900 TL

Fiat Egea Cross 1.0 Firefly Urban Manuel: 188.900 TL

Fiat Egea Cross 1.3 Multijet Urban Manuel: 196.900 TL

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Fiyatlar tavan yaptı, o yerinde saydı! Yaraya ilaç oldu! 200.000 TL altı SUV model araçlar...

DACİA

Dacia Duster 1.0 Tce Comfort Manuel: 175.900 TL

Dacia Duster 1.6 Comfort EKO-G Manuel: 183.000 TL

Dacia Duster 1.6 Prestige EKO-G Manuel: 192.000 TL