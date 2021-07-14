Emekliye çifte müjde... Bayram öncesi yüzler gülecek. O tarih öne çekildi. 13.5 milyon emekli ve hak sahibinin Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli ikramiyelerinin yanında Temmuz ayı zamlı maaşları da hesaplara yatacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belli olan yeni emekli maaşları SSK emeklileri için dün, Bağ-Kur emeklileri için ise 16 Temmuz'da ödenmeye başlayacak. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Emekli ikramiye ve maaşları bayramdan önce yatacak mı?