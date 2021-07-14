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Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...

13 milyon emeklinin ikramiye ödemeleri başladı. SSK emeklilerinin zamlı aylıkları dün ödenmeye başlarken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların temmuz ayı farkı ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri yattı mı?

Giriş Tarihi: 14.07.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 19:56
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Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...

Emekliye çifte müjde... Bayram öncesi yüzler gülecek. O tarih öne çekildi. 13.5 milyon emekli ve hak sahibinin Kurban Bayramı ikramiyeleri dün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başladı. Emekli ikramiyelerinin yanında Temmuz ayı zamlı maaşları da hesaplara yatacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte belli olan yeni emekli maaşları SSK emeklileri için dün, Bağ-Kur emeklileri için ise 16 Temmuz'da ödenmeye başlayacak. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman, hangi tarihte yatacak? Emekli ikramiye ve maaşları bayramdan önce yatacak mı?

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Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...

SSK kapsamında aylık alanların zamlı 2021-Temmuz dönemi aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri ise, maaşlarını 17, 18, 19, 20, 21 Temmuzda alanlar dün alırken, 22, 23, 24, 25, 26 Temmuzda alanlara da bugün ödenecek.

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Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...

% 8.45 ZAMLI YATIYOR

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı yüzde 8.45 oldu. Memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük toplu sözleşme artışa eklenecek enflasyon farkı da bu oranla birlikte belirlendi. Buna göre memurların ve memur emeklilerinin zam oranları yüzde 3+ 5.45 olarak gerçekleşti.

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Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...

Henüz daha yeni emekli olan vatandaşlar da bayram ikramiyesinden yararlanabilecek. Mayıs ayı sonuna kadar emekli aylığı bağlanan vatandaşlar Ramazan Bayramı ikramiyesi aldığı gibi Kurban Bayramı ikramiyesi ödemesi de alabilecek. Temmuz ayı sonuna dek emekli aylığı bağlanan vatandaşlar da yine Kurban Bayramı ikramiyesini alacak.

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Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...

EVDE BAKIM YARDIMI ÖDEMELERİ DE BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahiplerini desteklemek amacıyla evde bakım yardımı ödeme tarihini öne çektiklerini ve yardımları hesaplara yatırmaya başladıklarını açıkladı.