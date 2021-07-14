14 Temmuz 2021, Çarşamba
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Emekliye çifte müjde! Bayram öncesi yüzler gülecek! O tarih öne çekildi...
13 milyon emeklinin ikramiye ödemeleri başladı. SSK emeklilerinin zamlı aylıkları dün ödenmeye başlarken, Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri 16 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların temmuz ayı farkı ve aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyeleri de 15 Temmuz'da birlikte ödenecek. İşte, emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyeleri yattı mı?
Giriş Tarihi: 14.07.2021 19:56 Güncelleme Tarihi: 14.07.2021 19:56
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