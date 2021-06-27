Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman. O rakamın altında bulmak imkansız gibi. Citroen, Dacia, Fiat fiyatları yakından takip ediliyor. Türkiye'de satışları devam eden birçok marka haziran ayı sonrasında kampanyalı fiyatlarını vatandaşalara duyuruyor. Ancak fiyatların beklenilen seviyeye gelmemesi araba alacakları kara kara düşündürüyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatları artış yönünde ivme kazanmıştı. İşte, uygun fiyatlı 2021 model arabalar...