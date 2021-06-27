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Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...
Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Fiyatların beklenenden fazla yükselmesi sonrasında araba alacaklar tericihlerini 0 araçlardan yana kullanıyor. Ancak çip krizi sonrasında sıfır araçlarında fiyatları artış yönünde ivme kazandı. Markalar hazirnan ayı sonrasında fiyat listelerini güncellemeye başladı. Piyasa araştırmasına göre fiyatlar 150 bin TL civarında yer alıyor. İşte, sıfır araç fiyatarı...