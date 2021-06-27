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Haberler Galeri Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...

Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...

Pandemi döneminde ikinci el araba fiyatlarında dalgalanmalar yaşanıyor. Fiyatların beklenenden fazla yükselmesi sonrasında araba alacaklar tericihlerini 0 araçlardan yana kullanıyor. Ancak çip krizi sonrasında sıfır araçlarında fiyatları artış yönünde ivme kazandı. Markalar hazirnan ayı sonrasında fiyat listelerini güncellemeye başladı. Piyasa araştırmasına göre fiyatlar 150 bin TL civarında yer alıyor. İşte, sıfır araç fiyatarı...

Giriş Tarihi: 27.06.2021 16:04
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Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...

Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman. O rakamın altında bulmak imkansız gibi. Citroen, Dacia, Fiat fiyatları yakından takip ediliyor. Türkiye'de satışları devam eden birçok marka haziran ayı sonrasında kampanyalı fiyatlarını vatandaşalara duyuruyor. Ancak fiyatların beklenilen seviyeye gelmemesi araba alacakları kara kara düşündürüyor. Bilindiği üzere pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatları artış yönünde ivme kazanmıştı. İşte, uygun fiyatlı 2021 model arabalar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...

CİTROEN

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel/ Fiyatı: 184.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 181.800 TL***** C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 215.000 TL/ Kampanyalı fiyatı 209.500 TL

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Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...

DACİA

Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL*** Comfort 1.0 Turbo ECO-G 100 bg/ Fiyatı 191.400 TL*** Comfort 1.0 Tce 90 bg 4x2 E6DFull/ Liste fiyatı 203.000 TL**** Comfort 1.0 ECO- G 100 bg 4x2 E6DFull - 2021 model/ Liste fiyatı 203.000 TL.

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Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...

FORD

Fiesta Style 5 Kapı 1.0L EcoBoost 100PS 6 ileri Otomatik Benzin - 2020 model/ Fiyatı 203.550 TL**** Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin/ Fiyatı 283.400 TL

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Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...

HYUNDAİ

Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 166.350 TL/ Kampanyalı fiyatı 162.350 TL*** Yeni i20 - 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump (Benzinli)/ Liste fiyatı 178.642 TL/ Kampanyalı fiyatı 161.623 TL.