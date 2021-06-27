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Haberler Galeri Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2021 zammı ne kadar? Tablo ortaya çıktı

Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2021 zammı ne kadar? Tablo ortaya çıktı

Milyonlarca kişi 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber milyonlarca memur, emekli, yaşlı ve engelli aylıklarına zam gelecek. Emekliye zammı ne kadar olacak? Memurlara yüzde kaç zam gelecek? Yeni Asır yazarı Faruk Erdem detayları köşesinde yazdı.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 09:48
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Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2021 zammı ne kadar? Tablo ortaya çıktı

Türkiye'de milyonlarca vatandaşın maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında değişiyor. Bu yılın da ikinci zamlı maaşları önümüzdeki haftadan sonra hesaplanmaya başlanacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2021 zammı ne kadar? Tablo ortaya çıktı

Özellikle 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon oranlarından sonra 6 aylık değişim ortaya çıkacak ve bu oran milyonlarca vatandaşın maaşını artıracak.

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Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2021 zammı ne kadar? Tablo ortaya çıktı

Memurlar ve emekliler başta olmak üzere sosyal yardım alan milyonlarca vatandaş Temmuz ayında açıklanacak oranlara kilitlenmiş durumda.

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Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2021 zammı ne kadar? Tablo ortaya çıktı

2021'nin ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

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Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2021 zammı ne kadar? Tablo ortaya çıktı

TAZMİNATLAR DEĞİŞECEK
6 aylık enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek.