Emekli, memur, yaşlı, engelli maaşları ne kadar olacak? Temmuz 2021 zammı ne kadar? Tablo ortaya çıktı

Milyonlarca kişi 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Haziran ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber milyonlarca memur, emekli, yaşlı ve engelli aylıklarına zam gelecek. Emekliye zammı ne kadar olacak? Memurlara yüzde kaç zam gelecek? Yeni Asır yazarı Faruk Erdem detayları köşesinde yazdı.

Giriş Tarihi: 27.06.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 27.06.2021 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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