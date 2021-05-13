13 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...

Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...

Çalışanlar için birçok değişiklik son dakika olarak duyuruluyor. Son dakika haberine göre, çalışanlar işten ayrıldıktan sonra kıdem ve ihbar olmak üzere iki tazminat hakkı bulunuyor. Kendi istekleri ile işten ayrılsalar dahi bu tazminatlardan bir tanesini alabiliyorlar. Sosyal güvenlik mevzuatımız işverenleri koruduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler içeriyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, çift tazminat almanın yolları...

Giriş Tarihi: 13.05.2021 20:06
  • 1
  • 10
Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...

Birçok çalışan bunu bilmiyor. Çifte tazminat hakkı var. İşten ayrıldıktan sonra tazminat alma hakları bulunuyor. Sosyal güvenlik mevzuatımız işverenleri koruduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de işçinin işten ayrılmasıyla ortaya çıkan tazminat hakkı. Burada karşımıza iki türlü tazminat çıkıyor. Birincisi kıdem tazminatı ikincisi ise ihbar tazminatı. Çifte tazminat almanın yollarını sizler için haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...

Sosyal güvenlik mevzuatımız işverenleri koruduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler içeriyor. Bunlardan birisi de işçinin işten ayrılmasıyla ortaya çıkan tazminat hakkı. Burada karşımıza iki türlü tazminat çıkıyor. Birincisi kıdem tazminatı ikincisi ise ihbar tazminatı.

  • 3
  • 10
Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...

Sabah'tan Faruk Erdem'in yazısı:

Kıdem tazminatı genel anlamıyla kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılan işçilere ödeniyor. Burada istifa eden işçinin de tazminat alma hakkı bulunuyor. Ancak bunun için 1475 sayılı yasada sıralanan emeklilik, askerlik emeklilikte yaş dışındaki şartları tamamlamak.

  • 4
  • 10
Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...

Kadınlar için evlilik ve haklı fesih gibi şartların da oluşması gerekiyor. Kıdem tazminatında süre şartı da bulunuyor. Kıdem tazminatı alabilmek için aynı işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak da gerekiyor.

  • 5
  • 10
Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...

6 AY YETERLİ OLUYOR

İkinci tazminat biçimi ise ihbar tazminatı. İhbar tazminatında sizin işten ne şekilde ayrıldığınızın bir önemi yok. Yani istifa etseniz de işten çıkartılsanız da ihbar tazminatı şartları oluşabiliyor.

İhbar tazminatının en önemli özelliği ise iki taraflı olması. İşverenin de işçinin de iş sözleşmesini feshedeceğini belli bir süre önce karşı tarafa bildirme zorunluluğu bulunuyor. Bu süreyi de o işyerindeki kıdeminiz yani çalışma zamanınız belirliyor.