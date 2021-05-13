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Birçok çalışan bunu bilmiyor! Çifte tazminat hakkı var! İşten ayrıldıktan sonra...
Çalışanlar için birçok değişiklik son dakika olarak duyuruluyor. Son dakika haberine göre, çalışanlar işten ayrıldıktan sonra kıdem ve ihbar olmak üzere iki tazminat hakkı bulunuyor. Kendi istekleri ile işten ayrılsalar dahi bu tazminatlardan bir tanesini alabiliyorlar. Sosyal güvenlik mevzuatımız işverenleri koruduğu kadar çalışanları da koruyan düzenlemeler içeriyor. Konuyla ilgili detayları haberimizde derledik. İşte, çift tazminat almanın yolları...
Giriş Tarihi: 13.05.2021 20:06
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