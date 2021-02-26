Fiyatlar dibe vurdu! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte uygun fiyatlı SUV araçlar...

Koronavirüs salgını sonrasında araba fiyatları yukarı doğru ivme kazanmıştı. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek haberler gelmeye başladı. Yeni yılda fiyatların alacağı hal ise merak ediliyor. Salgın döneminde birçok markanın sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artıştan SUV model araçlar etkilenmedi. Fiyatların yerinde saymasının ardından araba alacaklar alım-satım yapılan ilan sitelerinde SUV model araçları sorgulamaya başladı. Şehir ortamınından uzak durmak isteyenler için fırsat sunan SUV model araçların fiyatları yakından takip ediliyor. İşte, uygun fiyatlı SUV araçlar...