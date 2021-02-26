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Fiyatlar dibe vurdu! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte uygun fiyatlı SUV araçlar...

Koronavirüs salgını sonrasında araba fiyatları yukarı doğru ivme kazanmıştı. Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürecek haberler gelmeye başladı. Yeni yılda fiyatların alacağı hal ise merak ediliyor. Salgın döneminde birçok markanın sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artıştan SUV model araçlar etkilenmedi. Fiyatların yerinde saymasının ardından araba alacaklar alım-satım yapılan ilan sitelerinde SUV model araçları sorgulamaya başladı. Şehir ortamınından uzak durmak isteyenler için fırsat sunan SUV model araçların fiyatları yakından takip ediliyor. İşte, uygun fiyatlı SUV araçlar...

Giriş Tarihi: 26.02.2021 16:27 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 16:27
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Fiyatlar dibe vurdu! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte uygun fiyatlı SUV araçlar...

Koronavirüs salgını sürecinde araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Araba almak isteyenler ve aracını değiştirmek isteyenler fiyatların yüksek olmasından dolayı büyük hayal kırıklığına uğruyor. Salgın döneminde şehir ortamından uzak durmak ve toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyenler araba almak istiyor. Fiyatların yüksek olduğu dönemde, SUV model araç fiyatlarının sabit kalması sonrasında araba alacakların yüzü güldü. İşte uygun fiyatlı SUV araçlar...

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Fiyatlar dibe vurdu! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte uygun fiyatlı SUV araçlar...

VOLKSWAGEN POLO 1.0

Sıfır fiyatı: 165.900 lira

İkinci el fiyatı: 200.000 lira

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Fiyatlar dibe vurdu! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte uygun fiyatlı SUV araçlar...

CİTROEN C ELYSEE

Sıfır fiyatı: 163.750 lira

İkinci el fiyatı: 178.000 lira.

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Fiyatlar dibe vurdu! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte uygun fiyatlı SUV araçlar...

FİAT EGEA 1.4 FİRE

Sıfır fiyatı: 110.900 lira

İkinci el fiyatı: 148.000 lira

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Fiyatlar dibe vurdu! Araba almak isteyenlerin yüzünü güldürdü! İşte uygun fiyatlı SUV araçlar...

SEAT IBİZA

Sıfır fiyatı: 179.500 lira

İkinci el fiyatı: 212.000 lira