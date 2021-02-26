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26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Emeklinin elini rahatlatacak maaş teklifi: Emekliye en az 2.825 TL! Son dakika müjdesi... Emeklinin elini rahatlatacak maaş teklifi: Emekliye en az 2.825 TL! Son dakika müjdesi...
Emeklinin elini rahatlatacak maaş teklifi... Yaklaşık 13 milyon emekli zamlı maaşlarını Ocak ayında cebine koydu. Ocak ayında enflasyon farkı sonrasında yapılan zam ile en düşük emekli maaşı belli olmuştu. Yapılacak yeni teklif ile en düşük emekli maaşının 2.825 TL olması talep edilecek. Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifinde bulunacak. En az emekli maaşı 2019 yılında 1.000, 2020 yılında ise en az 1.500 TL'ye çıkarılmıştı. Ocak ve Temmuz aylarında yapılan zamlar sonrasında yeni maaşlar belli oluyor. Emekli maaşları hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
Giriş Tarihi: 26.02.2021 16:55
Son dakika... Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını Ocak ayında ceplerine koydu. Ayrıca yapılan zam sonrasında en düşük emekli maaşı da belli oldu. Emekli maaşının en az 2.825 TL olması için teklif yapılacak. Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifinde bulunacak. Eğer talep kabul görürse en düşük emekli maaşı ve asgari ücretle eşitlenmiş olacak. Bilindiği üzere 2020 yılında en düşük emekli maaşı bin 500 TL lira olarak belirlenmişti. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam teklifi hakkında tüm gelişmelere ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
GALERİ DEVAM EDİYOR EMEKLİYE EN AZ 2.825 TL! FLAŞ GELİŞME...
Türkiye Emekliler Derneği ise 'Asgari ücrete eşitlensin' teklifi yapacak. En az emekli maaşı 2019'da bin, 2020'de bin 500 liraya çıkarılmıştı. Her yıl yaşanan artış ve 2021 asgari ücret ile beraber emekli maaşları da yeniden artış yaşayabilir.
Emekliler için son yıllarda pek çok önemli düzenleme hayata geçirildi. Yıllık 2 bin lira olan bayram ikramiyeleri, banka promosyonu gibi. Ayrıca emekli aylıklarında iyileştirmelere de imza atıldı.
En düşük emekli aylığı ödemesi 2019'da bin liraya, 2020'nin Nisan ayından itibaren bin 500 liraya yükseltildi.
DUL-YETİME DE YANSIR
Emekliler, taban aylıkta bu yıl da bir artış yapılması beklentisi taşıyor. Tutar da telaffuz ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), SSK ve Bağ- Kur sigortalılarının taban emekli aylıklarının, yeni yılla birlikte net 2 bin 825 liraya çıkarılan asgari ücret seviyesine yükseltilmesi talebini gündeme taşıdı.
Bu talep hayata geçerse, çok sayıda emeklinin geliri artacak. Emeklilere en az asgari ücret kadar maaş ödenecek. Düzenlemeden, kapsamdaki emeklilerden vefat etmiş olanların hak sahibi yakınları da hisseleri oranında yararlanacak.