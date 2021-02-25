Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
26 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Başvuranın borçları siliniyor! E-devlet üzerinden yapılıyor! Anapara da faizler... Başvuranın borçları siliniyor! E-devlet üzerinden yapılıyor! Anapara da faizler...
Başvuranın borçları siliniyor! E-devlet üzerinden yapılıyor! Anapara da faizlerde erken ödeme yapanlara fırsat sunuluyor. Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapıldı. 30 Nisan'a kadar ödeme işlemine başlayanlar faiz ödemelerinden kurtulacak. Ödeme gücü olmayanlar ise mart sonuna kadar gelir testi yaptırarak prim borcundan tümüyle kurtulabilecekler.
Giriş Tarihi: 25.02.2021 23:57 Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 23:57
Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Başvuranın borçları tamamen siliniyor. e-devlet üzerinden hemen kontrol etmek mümkün. Faizlerin yanından anaparanın da silinme imkanı bulunuyor. Fırsat için süre devam ediyor. Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapıldı. 30 Nisan'a kadar ödeme işlemine başlayanlar faiz ödemelerinden kurtulacak. Kendisine çıkan borcu ödeme gücü olmayanlar ise Mart ayı sonuna kadar gelir testi yaptırarak borçlarından tamamen kurtulabilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kamuya olan borçlarını yapılandırarak taksite bağlayanlar, yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksiti süresi içinde ödemek zorundalar. İlk iki taksitin ödemesini aksatanlar yapılandırma haklarını kaybedecekler, bunlar için telafi imkânı bulunmuyor.
Vergi, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) olan öğrenim kredisi borçları gibi vergi dairelerine ödenmesi gereken borçların ilk taksitini ödeme süresi 1 Mart'ta sona erecek. Bu borçların ikinci taksiti ise nisan ayında yapılacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarını yapılandırmış olanlar, ilk taksiti mart, ikinci taksiti ise mayıs ayında ödeyecekler.
İlk iki taksit hariç olmak üzere, yapılandırılan borçlar için bir yılda ikiden fazla taksitin de aksatılmaması gerekiyor. GSS PRİM BORÇLARINDA FIRSAT KAÇMADI Öğrenimini tamamladığı halde herhangi bir işe girmemiş olanlar ile sigortalı bir işte çalışmayanlara çıkartılmış olan genel sağlık sigortası (GSS) prim borçları için tanınan ödeme kolaylığı süreci ise devam ediyor.