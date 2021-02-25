Başvuranın borçları siliniyor! E-devlet üzerinden yapılıyor! Anapara da faizler...

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Başvuranın borçları tamamen siliniyor. e-devlet üzerinden hemen kontrol etmek mümkün. Faizlerin yanından anaparanın da silinme imkanı bulunuyor. Fırsat için süre devam ediyor. Sosyal güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapıldı. 30 Nisan'a kadar ödeme işlemine başlayanlar faiz ödemelerinden kurtulacak. Kendisine çıkan borcu ödeme gücü olmayanlar ise Mart ayı sonuna kadar gelir testi yaptırarak borçlarından tamamen kurtulabilir.