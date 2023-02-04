04 Şubat 2023, Cumartesi
FİYATLAR DİBE ÇEKİLDİ! 2-3,4-5 litre yağlar o markette... Ayçiçek yağı fiyatı hiç bu kadar inmemişti!
Marketlerdeki yağ fiyatları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. O market, ayçiçek yağı fiyatlarına büyük inidirim başlattığını duyurdu. İndirimi duyan vatandaşlar, markette adeta kuyruk oluşturdu. Peki, hangi markette yağ ne kadar indirimli? İşte, BİM, ŞOK, Migros'ta satılan 2-4-5 litre yağ fiyatları.
Giriş Tarihi: 04.02.2023 21:08
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