HaberlerGaleriİslam Memiş AÇIKLADI: Altın için ALIM FİYAT ARALIĞI belli oldu! 4 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
İslam Memiş AÇIKLADI: Altın için ALIM FİYAT ARALIĞI belli oldu! 4 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın fiyatları araştırmaları hız kazandı. Hem yatırımcının hem de vatandaşın gözü altına çevrilmiş durumda. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 1.160 lira seviyesinde işlem görüyor. Peki altın almalı mı, satmalı mı? 4 Şubat gram altın ne kadar? İşte anlık canlı altın takibi.