Fiyatlar değişti, zam depremi yaşandı! Araba alacaklar şaştı kaldı! Fiat, Renault, Dacia, Opel...

Haziran ayına geldiğimiz dönemde araba fiyatlarına uygulanacak zam miktarı merak ediliyor. Bazı otomobil devleri yeni kampanyalarını duyururken, zamlı fiyat listeleride belli oldu. Haziran ayı zam listesini duyuran otomobil firmalarından biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uyguladı. Yaz tatili öncesinde araba sahibi olmak isteyenlerde fiyatlarda yaşanan artış sonrasında şaştı kaldı. Pandemi döneminde fiyatlarda yaşanan değişim Nisan ve Mayıs aylarında düşüş göstermişti. Firmaların uyguladığı kampanyalar yakından takip ediliyor. İşte, Fiat, Renault, Dacia, Opel...