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Fiyatlar değişti, zam depremi yaşandı! Araba alacaklar şaştı kaldı! Fiat, Renault, Dacia, Opel...

Araba almak isteyenler Haziran ayında kampanyaları yakından takip ediyor. Birçok otomobil devi kampanyalı fiyatlarını duyururken, bazıları zamlı fiyat listelerini paylaştı. Haziran ayı zam listesini duyuran otomobil firmalarından biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uyguladı. Nisan ve Mayıs aylarında uygulanan kampanyalar sonrasında araba satışlarında artış yaşanmıştı. Yaz ayları öncesinde benzer kampanyaların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, Fiat, Renault, Dacia, Opel kampanyalı fiyatları...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 21:15 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 21:18
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Fiyatlar değişti, zam depremi yaşandı! Araba alacaklar şaştı kaldı! Fiat, Renault, Dacia, Opel...

Haziran ayına geldiğimiz dönemde araba fiyatlarına uygulanacak zam miktarı merak ediliyor. Bazı otomobil devleri yeni kampanyalarını duyururken, zamlı fiyat listeleride belli oldu. Haziran ayı zam listesini duyuran otomobil firmalarından biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uyguladı. Yaz tatili öncesinde araba sahibi olmak isteyenlerde fiyatlarda yaşanan artış sonrasında şaştı kaldı. Pandemi döneminde fiyatlarda yaşanan değişim Nisan ve Mayıs aylarında düşüş göstermişti. Firmaların uyguladığı kampanyalar yakından takip ediliyor. İşte, Fiat, Renault, Dacia, Opel...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlar değişti, zam depremi yaşandı! Araba alacaklar şaştı kaldı! Fiat, Renault, Dacia, Opel...

2021 MODEL RENAULT TALİANT HAZİRAN FİYAT LİSTESİ;

Joy 1.0 Sce 65 bg 185.900 TL

Joy 1.0 Turbo 90 bg 199.900 TL

Joy 1.0 Turbo ECO 100 bg 210.000 TL

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Fiyatlar değişti, zam depremi yaşandı! Araba alacaklar şaştı kaldı! Fiat, Renault, Dacia, Opel...

2021 Model Renault Clio Haziran Fiyat Listesi;

Joy 1.0 Sce 65 bg 177.900 TL

Joy 1.0 TCe ECO 100bg 203.900 TL

Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 212.000 TL

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Fiyatlar değişti, zam depremi yaşandı! Araba alacaklar şaştı kaldı! Fiat, Renault, Dacia, Opel...

Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 218.900 TL

Touch 1.0 Turbo ECO 100 bg 224.000 TL

Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 231.900 TL

Touch 1.0 TCe 90 bg 204.900 TL

Touch 1.0 TCe ECO 100bg 214.000 TL

Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 222.900 TL

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Fiyatlar değişti, zam depremi yaşandı! Araba alacaklar şaştı kaldı! Fiat, Renault, Dacia, Opel...
OPEL CORSA FİYAT LİSTESİ...
1.2 75 HP BENZİN
MT5 ESSENTIAL
ELEGANCE
181.400 TL
201.900 TL
1.5 102 HP DİZEL
MT6 EDITION
217.900 TL