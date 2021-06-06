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Fiyatlar değişti, zam depremi yaşandı! Araba alacaklar şaştı kaldı! Fiat, Renault, Dacia, Opel...
Araba almak isteyenler Haziran ayında kampanyaları yakından takip ediyor. Birçok otomobil devi kampanyalı fiyatlarını duyururken, bazıları zamlı fiyat listelerini paylaştı. Haziran ayı zam listesini duyuran otomobil firmalarından biri de Renault oldu. Renault, 2021 model sıfır araç modellerine Mayıs ayı fiyatlarının üstüne ortalama 10.000 TL kadar zam uyguladı. Nisan ve Mayıs aylarında uygulanan kampanyalar sonrasında araba satışlarında artış yaşanmıştı. Yaz ayları öncesinde benzer kampanyaların uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. İşte, Fiat, Renault, Dacia, Opel kampanyalı fiyatları...
Giriş Tarihi: 06.06.2021 21:15 Güncelleme Tarihi: 06.06.2021 21:18
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