50.000, 70.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli olması ballı lokma! Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

Pandemi döneminde ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler kredi fırsatlarını takip ediyor. Güncel kampanya ve faiz oranları ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sonrasında detaylar merak ediliyor. Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank gibi daha pek çok bankanın özellikle 3 ay ertelemeli olması ve faiz oranlarının diğerlerine göre daha düşük olması ilgili artırıyor. İşte, Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası kredi fırsatının detayları haberimizde...