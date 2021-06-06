07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 50.000, 70.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli olması ballı lokma! Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

50.000, 70.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli olması ballı lokma! Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

Pandemi döneminde ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler kredi fırsatlarını takip ediyor. Güncel kampanya ve faiz oranları ise gündemin ilk sırasında yer alıyor. Nakit ihtiyacı olanlara müjdeli haber geldi. 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sonrasında detaylar merak ediliyor. Akbank, TEB, İş Bankası, Vakıfbank gibi daha pek çok bankanın özellikle 3 ay ertelemeli olması ve faiz oranlarının diğerlerine göre daha düşük olması ilgili artırıyor. İşte, Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası kredi fırsatının detayları haberimizde...

Giriş Tarihi: 06.06.2021 20:35
  • 1
  • 10
50.000, 70.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli olması ballı lokma! Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

İhtiyaçlarını karşılamak isteyenler bankaların güncel kampanyaları ve faiz oranlarını yakından takip ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faizli kredi müjdesi geldi. İsteyenlere 100 bin TL'ye kadar 3 ay ertelemeli kredi imkanı sunuyor, haberi duyan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi ve ayrıntıları araştırmaya başladı. Denizbank, Akbank, TEB ve İş Bankası'nında aralarında olduğu bankalarda 3 ay ertelemeli kredi fırsatının duyurularını yapıyor. Özel ve kamu bankaları tarafından duyurulan kampanyalara resmi internet siteleri üzerinden ulaşılabiliyor. İşte, Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
50.000, 70.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli olması ballı lokma! Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

TEB 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

TEB'in nakit ihtiyaçlar için TEB İhtiyaç Kredisi kampanyası uygun faiz oranları ve ödeme planları ile müşterilerin hizmetine sunuldu.

TEB ihtiyaç kredisi faiz oranı: %1,60

  • 3
  • 10
50.000, 70.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli olması ballı lokma! Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

TEB Kampanya Detayları

* Findeks notunuza göre değişen faiz oranlarını ile Şube ve Dijital Kanallardan TEB İhtiyaç Kredisine başvurabilirsiniz.

* %1,60 faiz oranından KKB skoru 1850 ve üstü müşteriler yararlanabilir.

* Kredide 3 aya kadar erteleme imkanı bulunmaktadır.

* 3 aydan 36 aya kadar, nakit akışınıza uygun bir vadeyi seçebilir, ödeme planınızı buna göre oluşturabilirsiniz.

  • 4
  • 10
50.000, 70.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli olması ballı lokma! Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

* İhtiyaç Kredinizin tahsis ücreti kredi tutarının binde 5'idir.

* Faiz ve vade oranları müşteri özelinde, findeks kredi notuna göre değişiklik gösterebilir.

* TEB onaylanan kredinin kullanımı için son kararı verme, kefil ve ek belge isteme, faiz oranını değiştirme hakkına sahiptir.

  • 5
  • 10
50.000, 70.000 ve 100.000 TL'ye kadar kredi fırsatı! 3 ay ertelemeli olması ballı lokma! Denizbank, Akbank, TEB, İş Bankası...

VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI

Kuruluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakıfbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.