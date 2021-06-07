07 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...

Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...

Milyonlarca emekliye müjdeli haberler peş peş geliyor. Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyacak olan emekliler, bir yandan da Kurban Bayramı ikramiyesi ile çifte bayram yaşayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammında yılın ilk altı aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. İlk beş verinin belli olmasının ardından gözler haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:17
  • 1
  • 10
Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...

Emekli maaşı 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli heyecan içinde temmuz ayını bekliyor. Temmuz'da bayram ikramiyesini alacak olan emekliler öte yandan zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Emeklilerin heyecanla beklediği maaş zammı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...

TEMMUZ'DA MAAŞLAR ZAMLANACAK

Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 6.39 olarak gerçekleşti. 2021 yılının ilk beş aylık enflasyon verisine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.39 görünüyor. Merkez Bankası'nın son açıkladığı Mayıs ayı beklenti anketine göre ise SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.66 olabilecek.

  • 3
  • 10
Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TÜİK tarafından 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü, haziran ayı enflasyon verisi açıklanacak. Böylelikle 2021 yılının ilk 6 aylık enflasyonu belli olacak. Bu gelişmelerin ardından yaklaşık 17 milyon memur ve emeklinin zam oranı da belli olacak.

  • 4
  • 10
Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...

2021 TEMMUZ ZAMMI EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2021'in ilk 6 aylık enflasyonu %6,39 ya da %7,66 çıkması durumunda yeni maaşlar şu şekilde olacak:

  • 5
  • 10
Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...

TABAN AYLIKLAR Mevcut -- %6.39 zamlı -- %7.66 zamlı

Memur: 3.993,01 -- 4.248,16 -- 4.298,87

Memur emeklisi: 3.020,66 -- 3.212,68 -- 3.252,04

Esnaf emeklisi: 2.044,43 -- 2.175,07 -- 2.201,03

SSK emeklisi (2000 öncesi): 2.419,77 -- 2.574,39 -- 2.605,12

Bağ-Kur tarım emeklisi: 1.662 -- 1.768,20 -- 1.789,31