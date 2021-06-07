Emekliler çifte bayram yaşayacak! SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi...

Milyonlarca emekliye müjdeli haberler peş peş geliyor. Temmuz ayında zamlı maaşlarını ceplerine koyacak olan emekliler, bir yandan da Kurban Bayramı ikramiyesi ile çifte bayram yaşayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammında yılın ilk altı aylık enflasyon oranı belirleyici olacak. İlk beş verinin belli olmasının ardından gözler haziran ayı enflasyon oranına çevrildi. Peki, SSK Bağ-Kur emekli maaşı Temmuz zammı ne kadar? 2021 2. bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.06.2021 10:17 Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 10:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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