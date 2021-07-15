HaberlerGaleriFiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...
Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...
Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz dönemde araba alacaklar kara kara düşünüyor. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller belli oldu. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatları tavan yapmıştı. Araba sahibi olmak isteyenler firmaların sundukları kampanyaları yakından takip ediliyor. İşte, Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...