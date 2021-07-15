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Haberler Galeri Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

Temmuz ayının ortalarına geldiğimiz dönemde araba alacaklar kara kara düşünüyor. 2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modeller belli oldu. Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatları tavan yapmıştı. Araba sahibi olmak isteyenler firmaların sundukları kampanyaları yakından takip ediliyor. İşte, Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021 22:03 Güncelleme Tarihi: 15.07.2021 22:03
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Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

Fiyatlar değişti, liste güncellendi. Satanlar kara kara düşünüyor. Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları bu süreçte yakından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında araç sahibi olmak isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Normalleşme sürecinde fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyordu. Ancak sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalar gelişmelerin bu doğrultuda olmadığını gösteriyor. Hal böyle olunca firmaların kampanyaları yakından takip ediliyor. İşte, Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

CİTROEN: C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel / Fiyatı: 182.500 TL/ Kampanyalı fiyatı: 180.000 TL------ C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel/ Fiyatı 212.500 TL

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Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

DACİA/ Yeni Sandero Comfort 1.0 Sce 65 bg/ Fiyatı 164.900 TL------ DACİA/ Yeni Sandero Stepway Comfort 1.0 Turbo 90 bg/ Fiyatı 200.000 TL

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Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

FIAT/ EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Benzinli/ Fiyatı: 166.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 157.900 TL------ EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli/ Fiyatı: 180.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı 175.900 TL

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Fiyatlar değişti, liste güncellendi! Satanlar kara kara düşünüyor! Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...

FİAT/ PANDA URBAN 1.0 70 HP Manuel- Mild Hybrid-Benzinli/ Fiyatı: 169.900 TL/ Kampanyalı fiyatı 165.900 TL----- 500L Cross - 1.4 Fire 95 HP MT - Manuel - Benzinli/ Fiyatı: 223.900 TL/ Kampanyalı Fiyatı: 213.900 TL