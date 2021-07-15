Fiyatlar değişti, liste güncellendi. Satanlar kara kara düşünüyor. Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları bu süreçte yakından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba fiyatlarında yaşanan yükseliş sonrasında araç sahibi olmak isteyenler hayal kırıklığına uğradı. Normalleşme sürecinde fiyatlarda düşüş yaşanması bekleniyordu. Ancak sektör temsilcileri tarafından yapılan açıklamalar gelişmelerin bu doğrultuda olmadığını gösteriyor. Hal böyle olunca firmaların kampanyaları yakından takip ediliyor. İşte, Citroen, Renault, Dacia, Ford fiyatları...