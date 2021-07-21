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Fiyatlar arşa çıktı dalgalanma sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Otomobil alacakları üzecek açıklama
İkinci el araç piyasasında hareketliliğin artarken, fiyatlarda da düşüş beklentisi sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ikinci el araç satışlarını etkilemişti. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte satışlar da hız kazandı. Sıfır araç alamayan vatandaşlar, ikinci el piyasasına yöneldi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de fiyatların düşüp düşmeyeceği oldu. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar konu ile ilgili ne diyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.07.2021 16:30Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 16:30