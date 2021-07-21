21 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fiyatlar arşa çıktı dalgalanma sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Otomobil alacakları üzecek açıklama

Fiyatlar arşa çıktı dalgalanma sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Otomobil alacakları üzecek açıklama

İkinci el araç piyasasında hareketliliğin artarken, fiyatlarda da düşüş beklentisi sürüyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ikinci el araç satışlarını etkilemişti. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte satışlar da hız kazandı. Sıfır araç alamayan vatandaşlar, ikinci el piyasasına yöneldi. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de fiyatların düşüp düşmeyeceği oldu. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanlar konu ile ilgili ne diyor? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.07.2021 16:30 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 16:30
  • 1
  • 15
Fiyatlar arşa çıktı dalgalanma sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Otomobil alacakları üzecek açıklama

Bütçesine uygun aracı satın almak isteyen vatandaşlar, ikinci el piyasasında fiyatların düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Bilindiği üzere, pandemi döneminde ikinci el araç satışları artmış fiyatlar da sert yükselmişti. Fiyatların sıfır araba fiyatlarını geçmesiyle birlikte vatandaşlar fiyatların düşeceği tarihi araştırıyor. Peki, ikinci el araba fiyatları düşecek mi? İşte konu ile ilgili son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Fiyatlar arşa çıktı dalgalanma sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Otomobil alacakları üzecek açıklama

İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş beklemediklerini söyledi.

Yanık, Kovid-19 salgınının ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi.

  • 3
  • 15
Fiyatlar arşa çıktı dalgalanma sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Otomobil alacakları üzecek açıklama

Salgının etkilerinin yavaşlamasıyla, sıfır araç alamayanların ikinci ele araçlara yöneldiğini belirten Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda." dedi.

  • 4
  • 15
Fiyatlar arşa çıktı dalgalanma sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Otomobil alacakları üzecek açıklama

Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık, şöyle devam etti:

"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda. Fiyatların artmasında en büyük etmen olarak galericiler gösteriliyor ancak galericiler fiyatların artışından hiçbir şekilde memnun değil. Yaptığımız ticarette devamlı bir artış olursa sermayemizde erime meydana gelir. 50 bin liraya aldığımız arabayı 55 bin liraya satıyoruz, sonra gidip 57 bin liraya alıyoruz. Türkiye genelinde 150 bine yakın oto alım satımı yapan esnafımız var, bunlar mağdur olmakta."

  • 5
  • 15
Fiyatlar arşa çıktı dalgalanma sürüyor! İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Otomobil alacakları üzecek açıklama

"EN ÇOK 'ORTA SEGMENT' DEDİĞİMİZ HATCHBACK TARZI ARAÇLAR TERCİH EDİLİYOR"

Yanık, önceki yıllarda bayram öncesi, yaz öncesi gibi dönemlerde piyasanın hareketlendiğini, bu sene ise durumun farklı olduğunu, hareketliliğin yıl içine yayıldığını ifade etti.