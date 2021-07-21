21 Temmuz 2021, Çarşamba
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Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...
Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesinde emekli olanlara intibak hakkı tanınmıştı. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar da benzer düzeyde yasadan yararlanmak istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 ardından emekli olanların intibaklarının yapılması amacıyla Hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sıhhat hakkını rizikoya etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır" ifadelerini kullandı. İntibak yasası hakkında düzenleme hazırlığında olup olunmadığı merak ediliyor.
Giriş Tarihi: 21.07.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 18:07
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