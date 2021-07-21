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Haberler Galeri Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...

Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...

Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere 2000 yılı öncesinde emekli olanlara intibak hakkı tanınmıştı. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar da benzer düzeyde yasadan yararlanmak istiyor. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, "2000 ardından emekli olanların intibaklarının yapılması amacıyla Hükümetimize çağrımızı tekrarlıyoruz. Katkı payları, emeklilerimizin ödeme gücünü zorlamakta ve sıhhat hakkını rizikoya etmektedir. Bu nedenle, katkı paylarından emekliler muaf tutulmalıdır" ifadelerini kullandı. İntibak yasası hakkında düzenleme hazırlığında olup olunmadığı merak ediliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 21.07.2021 18:07
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Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...

Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İntibak zammına yönelik açıklamalar yakından takip ediliyor. 2000 öncesi emekli olanlara tanınan intibak yasası için sonrasında emekli olanlarda talepte bulunuyor. İntibak isteği yaşama geçerse 355 TL zam yolu açılacak. 2021 senesinde yapılması beklenilen intibak ödemesinin Meclis'e gelip gelmeyeceği merak ediliyor. İşte, emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...

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Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...

EMEKLİ İNTİBAK YASASI ÇIKACAK MI?

İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. Emeklilere, prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre farklı zamlar söz konusu olacak.

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Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...

İNTİBAK YASASIYLA NE KADAR ZAM GELECEK?

Yani düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı 50 ile 355 lira arasında zamdan yararlanmıştı.

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Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...

HANGİ EMEKLİ NE KADAR EK ÖDEME ALACAK?

Her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 ek ödeme alan emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek yükseltilmesini istiyor. Talep ise yüzde 10'a çıkarılması yönünde. Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) gündeme taşıdığı bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış olacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 28 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 241,15 lira yerine 602,87 lira ek ödeme verilecek.

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Emekliye intibak artışı olacak mı, kimleri kapsıyor? Emekliye intibak yasası onaylandı mı? Katkı payı muafiyeti...

EŞİTLİK SAĞLANACAK

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı hatalar dolayısıyla maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emeklimize 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş bu haktan yararlanırken 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.